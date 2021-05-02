Як заохотити дітей харчуватися корисно: мама створює казкові сцени на тарілках

До яких хитрощів доводиться вдаватися батькам, лиш би нагодувати свою малечу корисною їжею. Вигадлива матуся Реваті придумала вкрай дивовижний спосіб.

Тепер щоп’ятниці на тарілках її дітей з’являються справжні шедеври – яскраві будиночки, веселі тваринки та неординарні казкові мотиви. І для цього мама використовує звичайні продукти, такі як рис, різноманітні овочі та фрукти, бобові, сир та інколи соуси.

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Як усе почалося

Як не дивно, але розкрити свій творчий потенціал Реваті допомогли капризи її доньок-близнюків. Одного разу в п’ятницю вони відмовлялися йти до школи, і щоб якось заохотити їх, вона вирішила приготувати їм щось незвичне.

Побачивши милий обід, який був упакований для них, вони були такими схвильованими, що негайно зібрали свої рюкзаки, щоб піти до школи. Вони почали вимагати тематичного обіду щоп’ятниці, і я не могла їм відмовити,

– розповідає матуся.



Обід в школу / Фото RevsPassion

Відтоді Реваті створює для своїх доньок збалансовані та унікальні страви, які багаті вітамінами та мікроелементами, такими вкрай необхідними для дитячого організму.

Своїми роботами матуся ділиться на сторінці у соцмережі під псевдонімом RevsPassion.

Казкові сцени на тарілці



Дивовижний автомобіль / Фото RevsPassion



Дівчинка з собакою на лавці / Фото RevsPassion



Лелека несе немовля / Фото RevsPassion



Дівчинка читає книгу / Фото RevsPassion



Ведмедики на велосипеді / Фото RevsPassion



Дівчинка з парасолькою / Фото RevsPassion



Зайчики під деревцем / Фото RevsPassion



Плямиста корівка / Фото RevsPassion



Русалонька / Фото RevsPassion



Рапунцель / Фото RevsPassion