10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Родители заботятся о развитии ребенка с первого же дня его жизни, и прежде всего – контролируя детское питание. Мы пристально следим за количеством молока, которое потребляет малыш в течение суток, и бьем тревогу, если он плохо набирает вес. Однако с каждым годом правильно кормить малышей становится все сложнее.

С тех пор как ребенок стал есть не с ложечки, а самостоятельно, мы не можем точно знать, получает ли он необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Даже если ему ежедневно читать нотации о вреде фастфуда. Даже если давать ему деньги на обед. Даже если находить время, чтобы упаковать в ланчбокс стратегический запас свежей домашней еды.

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Кроме родителей у детей есть другие авторитеты:

Бабушки и дедушки, не упускающие случая угостить внуков конфетами.

Сверстники, которые с аппетитом уплетают гамбургер или пиццу.

Реклама на ТВ и в интернете, что навязывает "модное" питание: газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы.

Как питаться детям

Противиться такому искушению могут лишь те дети, которых с детства приучили к здоровому питанию.

Правильный детский рацион – сбалансированный и разнообразный. На столе должны присутствовать все продукты, внесенные диетологами в перечень здоровых*:

Птица и рыба, которые являются источником полноценного белка (красного мяса – немного), непереработанные мясные продукты.

Овощи, ягоды, фрукты (свежие и сушеные), зелень.

Бобовые.

Яйца.

Молочные и кисломолочные продукты.

Продукты из цельного зерна: мюсли, хлеб с отрубями, а еще лучше – цельнозерновой. Они насыщают лучше, чем изделия из муки высшего сорта, содержат больше ценных питательных веществ, а кроме того, клетчатку, что улучшает пищеварение.

Орехи и семечки.

Натуральные сладости, такие как черный шоколад со значительным содержанием какао.



Правильный детский рацион – сбалансированный и разнообразный / Фото Shutterstock

Из жиров следует отдавать предпочтение тем, что содержат полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, маслам холодного отжима и навсегда исключить из семейного меню трансжиры, спреды и рафинированное масло.

* Рекомендации составлены для детей в возрасте от 2 лет и взрослых.

Как побудить ребенка питаться правильно

Воспитывайте личным примером

Мы требуем от детей есть ненавистную брокколи, а сами на их глазах уплетаем за обе щеки пельмени. Дети копируют поведение взрослых, в том числе и в питании. Если хотите, чтобы ваши дети ели здоровые продукты – питайтесь соответственно.



Питайтесь правильно / Фото Shutterstock

Готовьте вместе с ребенком

Поверьте: даже если ваш ребенок кое-как порежет овощи на салат, он съест это блюдо с большим аппетитом, чем готовую порцию, которую вы поставите перед ним на стол.

Ешьте из ярких тарелок

Конечно, прежде чем приобрести хорошую посуду, убедитесь, что она не содержит вредных веществ, которые могут попасть в пищу.

Напоминайте, что правильно питаться – модно

И приводите в пример какую-то из звезд, от которой фанатеет ваш малыш. Что он вырастет таким же сильным и красивым, как ХХХ. И сможет достичь такого же или и большего успеха.

Все дети любят бутерброды – смиритесь с этим

Как приготовить бутерброд, который ребенок охотно съест да еще и получит от него пользу?

Замените белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу и жирный твердый сыр – на более здоровую альтернативу, например на ломтик вареного или запеченного куриного филе. Положите сверху кусочек авокадо (а перетертое авокадо можно использовать вместо сливочного масла) и посыпьте семенами кунжута. В этом бутерброде будет все:

и полноценный животный белок (курятина),

и минералы, обеспечивающие прочность костей и зубов (кунжут),

и полезные жиры (авокадо),

и сложные углеводы (темный хлеб).

И будет стоить такой бутерброд не так дорого, как кажется. Из одного филе можно будет приготовить несколько бутербродов или же нарежете остальное мясо к салату.

Важное условие: курятина, тем более для детского рациона, должна быть свежей и безопасной, от надежного производителя, который выращивает птицу без антибиотиков. В Украине успешно прошла проверку независимого аудита на отсутствие антимикробных средств продукция ТМ "Наша Ряба".

Одного авокадо также хватит на несколько дней. Оно прекрасно хранится в холодильнике. Главное – не вынимайте из плода косточку, тогда он не почернеет.



Замените белый хлеб на цельнозерновой / Фото Shutterstock

Самых маленьких можно заинтересовать "художественным" перекусом. Выложите на бутерброде "волосы" из зеленого лучка, "носик" – из кусочка редиски, "глаза" – из кусочков огурца и улыбающийся "ротик" – из ломтика помидора. Вариантов – множество. Включайте фантазию и творите!

Дети терпеть не могут овощи

Поэтому позаботьтесь о многообразии.

Отварите три вида овощей разных цветов и текстуры (например, цветную капусту, брокколи и морковь) и выложите аккуратными рядами на тарелку. Когда ребенку есть из чего выбрать, он охотнее берется за вилку.

Дети не любят продуктов, которых раньше не пробовали

Дети часто отказываются пробовать новые вкусы, потому что не знают, понравятся ли они им. Попробуйте превратить страх в... веселье.

Самый большой враг детского здоровья – сахар

В перерыве между приемами пищи или в обеденное время, после того как ребенок съест суп, устройте гастрономическую игру. Пусть ребенок зажмурит глаза, а вы, угощая его кусочком какого-нибудь продукта, будете спрашивать: "Мягкое или твердое? Кислое или сладкое?" Начинайте с тех фруктов, которые ребенок знает и любит. А дальше можно предложить новые для него продукты.

Он портит зубы, делает детей гиперактивными и невнимательными, способствует развитию ожирения. Объясните это ребенку с помощью интересных, ярко иллюстрированных книг или публикаций в интернете.

Но вместе с тем определите "сладкий день", когда у всей семьи будет законное право есть сладкое без всяких угрызений совести. Заранее позаботьтесь, чтобы на столе или в буфете были полезные вкусности: натуральный мармелад, сухофрукты, шоколад с содержанием какао не менее 60 процентов.



Позаботьтесь, чтобы на столе или в буфете были полезные вкусности / Фото Shutterstock

Никогда не поощряйте ребенка сладостями

Иначе вы сформируете у него нездоровую пищевую привычку. Повзрослев, ребенок так же будет вознаграждать себя, рискуя нажить букет болезней.

Позаботьтесь, чтобы организм ребенка не обезвоживался

Суточная норма жидкости:

Для детей весом до 10 килограммов – 100 миллилитров на каждый килограмм веса.

Для тех, кто весит 11 – 20 килограммов, – 1 литр + 50 миллилитров на каждый дополнительный килограмм свыше 10 килограммов.

Для детей весом более 20 килограммов – 1,5 литра + 20 миллилитров на каждый дополнительный килограмм свыше 20 килограммов, но не более чем 2,4 литра.

С 1 сентября 2021 года детей в школах больше не будут кормить магазинными сосисками, котлетами из сомнительного фарша и размазанным по тарелке картофельным пюре. В обновленном меню: плов с курятиной, овощи с соусом бешамель, капустный салат с зеленым горошком и семенами, львовский сырник – всего 160 полезных и питательных блюд.

Однако диетологи подчеркивают: обед в школьной столовой – это лишь 25 – 30 процентов от общего суточного рациона ребенка, поэтому очень важно позаботиться о его питании во внеучебное время.