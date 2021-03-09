Вкусные блюда с курятиной для детского меню: колбаски, суп и бургеры
Куриное мясо постоянно должно быть в детском питании. Ведь оно богато протеином, витаминами, аминокислотами и "хорошиеми" жирами, важными для детского организма. Дети растут, а значит, нуждаются в непрерывном снабжении "строительных материалов". Наши рецепты помогут вам кормить малышей и вкусно, и полезно.
Источник:24 канал
Детям нужен полноценный, сбалансированный рацион, в который помимо разнообразных овощей, фруктов и круп обязательно входят продукты животного происхождения, в частности куриное мясо. Именно курятина содержит ценные макро– и микронутриенты, что выстраивают здоровый детский организм.
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На этапе роста ребенка белок отвечает за формирование и правильное развитие организма, его мышечную часть. Полезные жиры, содержащиеся в курятине, отвечают за строительные процессы в клетках и тканях.
Мы подобрали для вас три замечательных рецепта блюд на основе из курятины, что придутся по вкусу каждому ребенку. А поскольку курятина готовится сравнительно быстро, то вам не придется провести много времени на кухне.
Отварные куриные колбаски
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Детские куриные колбаски / Фото shutterstock
Приготовление:
- Тщательно перемешайте фарш со специями и оставьте отдохнуть.
- Предварительно отварите куриные яйца, охладите и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца маленькими кубиками.
- Лук освободите от шелухи и нарежьте мелким кубиком.
- Разогрейте на сковороде масло и поджарьте на нем лук до золотистого цвета.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке, свежую петрушку нарежьте мелко-мелко.
- В отдельной миске соедините яйца с луком, добавьте специи. Перемешайте массу.
- На рабочей поверхности или разделочной доске расстелите слой пищевой пленки размером 20 × 20 сантиметров. Выложите на нее часть фарша в расчете на одну колбаску, сверху – тертый сыр, зелень и яичную массу. Сформируйте колбаску, закрутите в пищевую пленку и завяжите кончики.
- Так же сформируйте колбаски из оставшихся фарша и начинки.
- Опустите куриные колбаски в кипяток и варите 10 минут.
- Готовые колбаски освободите от пищевой пленки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Сочный бургер с куриной котлетой
Время: 45 минут
Порции: 2
Гамбургер с куриной котлетой / Фото shutterstock
Приготовление:
- Тщательно измельчите лук ножом или натрите на мелкой терке. Смешайте лук с куриным фаршем, добавьте специи и перемешайте массу руками. Сформируйте из фарша две котлеты, немного приплюсните их и выровняйте края.
- Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте на ней котлеты с обеих сторон до готовности. Переложите куриные котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Нарежьте томаты и красный лук кольцами.
- Разрежьте булочку пополам, смажьте низ томатной пастой, а верх горчицей на ваш вкус.
- Выложите на низ булочки листья салата, сверху кольца лука и сочную котлету.
- Накройте котлету ломтиком сыра, кольцами томата и закройте верхушкой булочки. Приятного аппетита!
Куриный суп с грибами и лапшой
Время: 90 минут
Порции: 6
Детский куриный суп с лапшой / Фото shutterstock
Приготовление:
- В большой кастрюле отварите куриные ножки. Чтобы мясо сварилось, хватит 60 минут.
- Грибы (можно взять шампиньоны) тщательно очистите от кожуры и промойте. Грубо их нарежьте и добавьте к курице через 40 минут после начала варки супа. Не забывайте снимать пену с поверхности супа.
- Тщательно очистите лук и морковь, произвольно нарежьте и добавьте к супу.
- Всыпьте в куриный суп лапшу и варите еще 5-10 минут.
- Суп поперчите и посолите по своему вкусу, добавьте лавровый лист и в конце приготовления выжатый чеснок и грубо нарезанный укроп.
- Куриный суп подавайте к столу горячим с хрустящими гренками. Приятного аппетита!
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