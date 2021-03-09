Куриное мясо постоянно должно быть в детском питании. Ведь оно богато протеином, витаминами, аминокислотами и "хорошиеми" жирами, важными для детского организма. Дети растут, а значит, нуждаются в непрерывном снабжении "строительных материалов". Наши рецепты помогут вам кормить малышей и вкусно, и полезно.

Детям нужен полноценный, сбалансированный рацион, в который помимо разнообразных овощей, фруктов и круп обязательно входят продукты животного происхождения, в частности куриное мясо. Именно курятина содержит ценные макро– и микронутриенты, что выстраивают здоровый детский организм.

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На этапе роста ребенка белок отвечает за формирование и правильное развитие организма, его мышечную часть. Полезные жиры, содержащиеся в курятине, отвечают за строительные процессы в клетках и тканях.

Растительные жиры никогда не смогут заменить животные, поэтому до недавнего времени популярное утверждение о полноценной замене животных жиров и белков растительными – ошибочно. Но дети и сами любят курочку, ведь ее мясо сочное и мягкое.

Мы подобрали для вас три замечательных рецепта блюд на основе из курятины, что придутся по вкусу каждому ребенку. А поскольку курятина готовится сравнительно быстро, то вам не придется провести много времени на кухне.

Отварные куриные колбаски

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Детские куриные колбаски / Фото shutterstock

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша "Филейный" ТМ "Наша Ряба";

– 3 куриных яйца,

– 1 луковица;

– 50 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– петрушка, соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно перемешайте фарш со специями и оставьте отдохнуть. Предварительно отварите куриные яйца, охладите и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца маленькими кубиками. Лук освободите от шелухи и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте на сковороде масло и поджарьте на нем лук до золотистого цвета. Твердый сыр натрите на мелкой терке, свежую петрушку нарежьте мелко-мелко. В отдельной миске соедините яйца с луком, добавьте специи. Перемешайте массу. На рабочей поверхности или разделочной доске расстелите слой пищевой пленки размером 20 × 20 сантиметров. Выложите на нее часть фарша в расчете на одну колбаску, сверху – тертый сыр, зелень и яичную массу. Сформируйте колбаску, закрутите в пищевую пленку и завяжите кончики. Так же сформируйте колбаски из оставшихся фарша и начинки. Опустите куриные колбаски в кипяток и варите 10 минут. Готовые колбаски освободите от пищевой пленки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сочный бургер с куриной котлетой

Время: 45 минут

Порции: 2

Гамбургер с куриной котлетой / Фото shutterstock

Ингредиенты:

– 400 г куриного фарша "Сочный" ТМ "Наша Ряба";

– 2 ломтика сыра Чеддер;

– 2 булочки для бургеров;

– 1 томат;

– листья свежего салата;

– ½ луковицы;

– подсолнечное масло для обжарки;

– несколько колец красного лука;

– 50 г томатного соуса;

– нежная горчица на ваш вкус;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно измельчите лук ножом или натрите на мелкой терке. Смешайте лук с куриным фаршем, добавьте специи и перемешайте массу руками. Сформируйте из фарша две котлеты, немного приплюсните их и выровняйте края. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте на ней котлеты с обеих сторон до готовности. Переложите куриные котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Нарежьте томаты и красный лук кольцами. Разрежьте булочку пополам, смажьте низ томатной пастой, а верх горчицей на ваш вкус. Выложите на низ булочки листья салата, сверху кольца лука и сочную котлету. Накройте котлету ломтиком сыра, кольцами томата и закройте верхушкой булочки. Приятного аппетита!

Куриный суп с грибами и лапшой

Время: 90 минут

Порции: 6

Детский куриный суп с лапшой / Фото shutterstock

Ингредиенты:

– 3 куриные ножки от ТМ "Наша Ряба";

– 500 граммов грибов;

– 200 граммов лапши;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 веточки укропа;

– 1 морковка;

– 3 лавровых листа;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление: