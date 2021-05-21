100 рецептов на каждый день: Мартыновская и Ярославский открыли предзаказ совместной книги

Известные украинские шеф-повара Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский открыли предпродажу своей совместной кулинарной книги "100 рецептов на каждый день". Какова цена и содержание книги, – рассказываем в материале.

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"100 рецептов на каждый день" – уникальная и первая кулинарная книга Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского, в которой авторы собрали лучшие рецепты блюд.

В ней только проверенные нами рецепты с пошаговыми фотографиями каждого процесса,

– прокомментировал шеф-повар Владимир Ярославский.

В книге на читателей ждут разнообразные рецепты, которые подойдут как для праздничного стола, так и для обыденного. Судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" уверяют, что рецепты удивят даже самого заядлого гурмана.



Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская / Фото с инстаграма Мартыновской

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский выпустят книгу в двух экземплярах: стандартном и подарочном. Тираж стандартной кулинарной книги "100 рецептов на каждый день" всего 5 000 тысяч, а подарочной – 300.

К тому же владельцы коллекционного издания получают приглашение на закрытый гала-вечер, где познакомятся с авторами ближе. Известно, что гала-вечеринка состоится в новом ресторане Владимира Ярославского CHEF's TABLE.

Предварительная цена предзаказа книги "100 рецептов на каждый день" 590 гривен, подарочного издания – 4900 гривен.