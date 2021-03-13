Шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о коллаборации с коллегой по съемочной площадке и другом – Владимиром Ярославским.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своих отношениях с соведущим проекта и ресторатором Владимиром Ярославским, с которым недавно анонсировала создание совместной кулинарной книги рецептов.

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Хотя поклонники Ольги и Владимира не прекращают подозревать их в романе, шеф-повара утверждают, что они хорошие друзья.

Несмотря на большую разницу в возрасте – 10 лет, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский работают в коллаборации и готовят к выпуску общую кулинарную книгу с интересными и классическими рецептами.

Мне так счастливо и радостно от того, что мы с Вовой нашли общий язык и пришли к выводу, что вместе – это сильнее, это легче, это качественнее, это больше, это круче! Правда? Вместе и... книгу интересную создать можно,

– отметила Ольга Мартыновская.

Девушка не скрывает, что Владимир Ярославский достаточно жесткий и категоричный в работе, однако им комфортно работать как на съемочной площадке, так и вне ее. Также Ольга Мартыновская отметила профессионализм и хорошее чувство юмора ресторатора.

У меня было много разных коллабораций, но впервые мне настолько комфортно.

И без преувеличения – у меня реально ощущение, что мы "создаем" совместное дитя – оно будет идеальным и совершенно прекрасным,

– добавила Ольга Мартыновская.

К слову, Владимир Ярославский также постоянно работает над открытием своего ресторана в столице, изюминкой которого будет открытая кухня.