Адская кухня 10 выпуск: признание Антона и первое поражение Диденко в шаге от черных кителей

В 10 выпуске реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) перед поварами стояла не простая задача: кроме привычного ужина в телересторане проекта, им нужно было еще и накормить съемочную группу шоу. Команда "красных" приготовила невкусный обед для работников проекта, за что понесла наказание от Якутова.

Главный шеф-повар и судья реалити-шоу "Адская кухня" не перестает испытывать участников проекта на знание современных кулинарных трендов и владение техниками. Искусный шеф-повар должен находить выход из сложнейших ситуаций, которые могут возникать на профессиональной кухне, а также готовить в экстремальных условиях.

Читайте также "Адская кухня" 9 выпуск: почему участники остались без поддержки су-шефов и кто покинул шоу

В 10 выпуске "Адской кухни" участникам нужно было выбрать монопродукт и приготовить из него три варианта блюд, которые впоследствии будут оценивать гости проекта. Кроме блюд, поварам нужно было придумать название заведения и концепцию. Если Антон Белей не растерялся и сразу придумал применение свиным ушам, то Юрий Диденко (безусловный лидер реалити) не правильно понял задачу Якутова и открыл "булочную" вместо моноучреждения, в котором можно не только приобрести продукт, но и поесть.

Однако голоса гостей, которые пробовали изысканную сдобу Диденко, позволили ему реабилитироваться перед командой и получить дополнительные 5 баллов от шефа.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Также на "Адской кухне" состоялось одно из важнейших испытаний – юбилейный ужин. Кроме выдачи блюд гостям, поваров ждал "сюрприз" от Алекса Якутова. Они должны были разработать меню и приготовить 20 блюд для съемочной группы. Именно по блюдам для работников шоу, шеф будет определять, кто справился с заданием, а кто его провалил.

Команды спешили отдать ужин гостям, но их результат зависел от блюд для штата. Поэтому я попросил съемочную группу не доедать блюда, которые им не были вкусными. Чтобы мы могли их взвесить и по остаткам понять, кто приготовил невкусно,

– прокомментировал Якутов.

Две команды были решительно настроены на победу. "Синие" быстрее отдали блюда персоналу, а "красные" первые закрыли кухню после выдачи блюд гостям.

Хотя времени на приготовление не было достаточно, участник "Адской кухни" Антон Белей решил отлучиться из кухни "синих" к гостям. Парень неожиданно для всех сделал предложение девушке, с которой познакомился еще в начале шоу. Избранница Антона ответила ему "Да". Коллеги Белея шутили, что где-то далеко слышно, как плачет Карина по Антону.

Поэтому в номинации на вылет определяли по два участника из каждой команды. От "красных": Елена Охотник и Равшан Хамидов, а от "синих": Антон Белей и Богдан Горносталь.

Однако решающим моментом для выгона стали взвешенные отходы блюд для съемочной группы. У "синих" осталось 47% еды, а у "красных" – 83%. Я такой большой процент отходов увидел впервые! Если бы это случилось в моем ресторане, то приравнял бы к "чрезвычайной ситуации",

– возмутился Якутов.

Результаты "синей" команды спасли их номинантов на вылет.



Синяя команда / Фото Новый канал

"Красные" за долгое время первые закрыли кухню, шеф не скрывал удовольствия и вернул их в строй, но уже в следующем выпуске "Адской кухни" реалити покинет сразу два повара!



Красная команда / Фото Новый канал

Каким будет решающий "бой" за черные кители смотрите уже в следующем 11 выпуске "Адской кухни" на Новом канале.