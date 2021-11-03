Ужин в телересторане реалити-шоу "Адская кухня" всегда показывает истинный рост участников проекта, ведь они работают в реальном времени и сразу выдают заказы гостям. Чтобы справиться с этой задачей на отлично, поварам нужно стать настоящей командой и прислушиваться друг к другу.
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Главный судья и шеф реалити-шоу "Адская кухня" каждый раз проверяет поваров на умение работать в команде, хоть им это не всегда удается.
Сначала команда "синих" стала образцом собранности. А "красные" никак не могли наладить коммуникацию между собой. Все молча выполняли свою работу. Создавалось впечатление, что каждый работает сам на себя, а не в команде,
– прокомментировал Якутов.
К сожалению, повара в синих кителях на волне успеха забыли об элементарных правилах поведения на кухне. Юрий Диденко, искусный шеф-повар и сильный участник шоу, облизал ложку, а затем продолжил помешивать ею блюдо. Юрий получил нагоняй от Алекса Якутова, а гости остались без еды.
Юрий Диденко / Фото Новый канал
Повара каждый раз испытывают мое терпение. Они не понимают, если мое терпение лопнет, то последствия будут разрушительными. Вот "красная" кухня работала час, а три стола остались без еды. Люди сидели голодные и ели хлеб. Мне было стыдно,
– добавил Алекс.
Еще больше разозлила Якутова команда "красных", ведь они подали неправильно бурату на пицце. Он разбил тарелки с пиццей и закрыл красную кухню.
Повара номинировали на вылет Равшана Хамидова и Марию Гуд.
Мария Гуд / Фото Новый канал
Мария думает, что бессмертна на этом проекте. Очень расслабилась. Каждый день на "Адской кухне" – это борьба, а она уже давно сдалась,
– прокомментировал Якутов.
Оба повара сняли кители. Мария навсегда оставила проект, а вот Равшана шеф вернул.
Равшан Хамидов / Фото Новый канал
Он не повар, я его понизил до уборщика. Команда "красных" под его руководством после приготовления оставила грязь. Поэтому Равшан должен был самостоятельно вымыть обе кухни,
– разъяренно добавил Якутов.
Судьба участника будет висеть на волоске, ведь работу будут принимать повара команды соперников. Именно "синие" решат, наденет ли Равшан снова китель.