Ужин в телересторане реалити-шоу "Адская кухня" всегда показывает истинный рост участников проекта, ведь они работают в реальном времени и сразу выдают заказы гостям. Чтобы справиться с этой задачей на отлично, поварам нужно стать настоящей командой и прислушиваться друг к другу.

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Главный судья и шеф реалити-шоу "Адская кухня" каждый раз проверяет поваров на умение работать в команде, хоть им это не всегда удается.

Сначала команда "синих" стала образцом собранности. А "красные" никак не могли наладить коммуникацию между собой. Все молча выполняли свою работу. Создавалось впечатление, что каждый работает сам на себя, а не в команде,

– прокомментировал Якутов.

К сожалению, повара в синих кителях на волне успеха забыли об элементарных правилах поведения на кухне. Юрий Диденко, искусный шеф-повар и сильный участник шоу, облизал ложку, а затем продолжил помешивать ею блюдо. Юрий получил нагоняй от Алекса Якутова, а гости остались без еды.



Юрий Диденко / Фото Новый канал

Повара каждый раз испытывают мое терпение. Они не понимают, если мое терпение лопнет, то последствия будут разрушительными. Вот "красная" кухня работала час, а три стола остались без еды. Люди сидели голодные и ели хлеб. Мне было стыдно,

– добавил Алекс.

Еще больше разозлила Якутова команда "красных", ведь они подали неправильно бурату на пицце. Он разбил тарелки с пиццей и закрыл красную кухню.

Повара номинировали на вылет Равшана Хамидова и Марию Гуд.



Мария Гуд / Фото Новый канал

Мария думает, что бессмертна на этом проекте. Очень расслабилась. Каждый день на "Адской кухне" – это борьба, а она уже давно сдалась,

– прокомментировал Якутов.

Оба повара сняли кители. Мария навсегда оставила проект, а вот Равшана шеф вернул.



Равшан Хамидов / Фото Новый канал

Он не повар, я его понизил до уборщика. Команда "красных" под его руководством после приготовления оставила грязь. Поэтому Равшан должен был самостоятельно вымыть обе кухни,

– разъяренно добавил Якутов.

Судьба участника будет висеть на волоске, ведь работу будут принимать повара команды соперников. Именно "синие" решат, наденет ли Равшан снова китель.