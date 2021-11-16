Адская кухня 11 выпуск: кто получил желанный китель, а кто поехал домой в шаге от мечты

Восемь талантливых кулинаров в шаге от черных кителей должны справиться с ужином в телересторане "Адской кухни" (Новый канал). Это последний шанс продемонстрировать свои сильные стороны. Так как два повара будут вынуждены покинуть проект навсегда.

В первом испытании 11 выпуска "Адской кухни" восьмерку поваров ждал украинский фаст-фуд. Участникам нужно было приготовить пять разных блюд в формате "To go". Оценивать их выпала честь украинскому шеф-повару и ресторатору Евгению Клопотенко.

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Перед вторым испытанием Алекс Якутов разбил поваров на пары и предложил решить, кто из них рискнет и пойдет ва-банк, а кто не будет изменять стабильности. Суть испытания: выбрать один из двух кейсов, в которых спрятаны продуктовые наборы.

Большим сюрпризом для участников "Адской кухни" стало содержимое кейсов: в черном были продукты, а владелец красного должен готовить из отходов коллеги.



Черные кители шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал

Перед ужином в телересторане "Адской кухни" Алекс Якутов решил не распределять участников по процессам, так как это последнее командное испытание этого сезона. Дальше повара будут бороться в одиночку.

Я решил не расставлять их по процессам, а дал право поварам самим определиться в этих ролях. А еще они должны были готовить блюда по новому меню, а это несколько усложняло работу,

– прокомментировал Якутов.

Еще одно осложнение – заказ от шефа. Он хотел лично проверить, как команды "синих" и "красных" освоили блюда из нового меню. Но похоже, этот экзамен они сдали на отлично.

Более того, я опросил гостей, и все были довольны. Кстати, в этот раз "красной" команде удалось быстрее выдать все блюда и закрыть кухню первыми,

– гордо заявил шеф.

Избрание двоих номинантов на вылет Якутов оставил за собой и со слезами на глазах прощался с двумя поварами.



"Адская кухня"/ Фото Новый канал

Равшан Хамидов пришел на "Адскую кухню" сильным поваром и с большим потенциалом. Юра Диденко появился на проекте с большой короной на голове. Я разглядел его внутреннее сопротивление. Но увидел, что они сильные повара и заслуживают черные кители,

– отметил Якутов.

Александр Громлюк весь проект шел ровно и не рос в своем мастерстве, однако он всегда прислушивался к советам Якутова, поэтому и получил китель. Яне Беденко часто мешали эмоции, но она училась ими управлять. Елена Охотник профессионально выросла на проекте. Все они без колебаний Якутова получили черные кители.



Екатерина Лавриненко / Фото Новый канал

Богдан Горносталь, Катя Лавриненко и Антон Белей – долго думал об этих поварах и неоднократно менял свое мнение, кого же все-таки оставить в шоу. Катя очень неуверенна в себе, а ставки Богдана на выигрыш не сработали. Они оставили проект навсегда, а вот Антону я таки вручил китель,

– признался Якутов.



Богдан Горносталь / Фото Новый канал

Теперь каждый повар в кителе будет соревноваться за победу в кулинарном реалити-шоу "Адская кухня" самостоятельно.