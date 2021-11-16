У першому випробуванні 11 випуску "Пекельної кухні" на вісімку кухарів чекав український фаст-фуд. Учасникам потрібно було приготувати п'ять різних страв у форматі "To go". Оцінювати їх випала честь українському шеф-кухарю та ресторатору Євгену Клопотенку.

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Перед другим випробуванням Алекс Якутов розбив кухарів на пари та запропонував вирішити, хто з них ризикне і піде у ва-банк, а хто не зраджуватиме стабільності. Суть випробування: обрати один з двох кейсів, у яких сховані продуктові набори.

Великим сюрпризом для учасників "Пекельної кухні" став вміст кейсів: у чорному були продукти, а власник червоного повинен готувати з відходів колеги.



Чорні кителі шоу "Пекельна кухня"/ Фото Новий канал

Перед вечерею у телересторані "Пекельної кухні" Алекс Якутов вирішив не розподіляти учасників по процесах, адже це останнє командне випробування цього сезону. Далі кухарі боротимуться поодинці.

Я вирішив не розставляти їх по процесах, а дав право кухарям самим визначитись у цих ролях. А ще вони мали готувати страви за новим меню, а це дещо ускладнювало роботу,

– прокоментував Якутов.

Ще одне ускладнення – замовлення від шефа. Він хотів особисто перевірити, як команди "синіх" та "червоних" опанували страви з нового меню. Та схоже, цей іспит вони склали на відмінно.

Щобільше, я опитав гостей, і всі були задоволені. До речі, цього разу "червоній" команді вдалося швидше видати всі страви та закрити кухню першими,

– гордо заявив шеф.

Обрання двох номінантів на виліт Якутов залишив за собою та зі сльозами на очах прощався з двома кухарями.



"Пекельна кухня"/ Фото Новий канал

Равшан Хамідов прийшов на "Пекельну кухню" сильним кухарем та з великим потенціалом. Юра Діденко з’явився на проєкті з великою короною на голові. Я розгледів його внутрішній супротив. Але побачив, що вони сильні кухарі і заслуговують на чорні кітелі,

– відзначив Якутов.

Олександр Громлюк весь проєкт йшов рівно і не ріс у своїй майстерності, проте він завжди дослухався до порад Якутова, тому й отримав кітель. Яні Беденко часто заважали емоції, але вона вчилась ними керувати. Олена Охотнік професійно виросла на проєкті. Всі вони без вагань Якутова отримали чорні кителі.



Катерина Лавриненко / Фото Новий канал

Богдан Горносталь, Катя Лавриненко та Антон Белей – довго думав про цих кухарів та неодноразово змінював свою думку, кого ж таки залишити в шоу. Катя дуже невпевнена у собі, а ставки Богдана на виграш не спрацювали. Вони залишили проєкт назавжди, а от Антону я таки вручив кітель,

– зізнався Якутов.



Богдан Горносталь / Фото Новий канал

Тепер кожен кухар у кителі змагатиметься за перемогу у кулінарному реаліті-шоу "Пекельна кухня" самостійно.