Из ада в рай: известна дата премьеры нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня"

Мы знаем, что вы долго этого ждали – время пришло! Главный судья и шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня" сообщил о дате выхода кулинарного проекта. Уже с 6 сентября 2021 года украинцы смогут наблюдать за кулинарными батлами между мужской командой и женской!

С 6 сентября 2021 года в 19:00 на Новом канале стартует премьера нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" главным шефом которой стал Алекс Якутов.

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Победитель реалити-шоу "Адская кухня" получит денежный приз – 300 тысяч гривен и возможность поработать в ресторане адского шефа "Публицист".

По правилам кулинарного шоу "Адская кухня" две команды поваров – мужчины и женщины будут соревноваться в адских испытаниях и прокладывать себе дорогу в финал проекта.

Алекс Якутов прокомментировал премьерный выпуск "Адской кухни" и признался, что и сам с нетерпением ждет начала трансляции реалити.

Ждать осталось не долго. Будет адски весело, – прокомментировал Алекс Якутов.

Алекс Якутов учился в лучших кулинарных школах Италии и США, его приглашали работать во французский ресторан с двумя звездами Мишлен.