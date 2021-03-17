Осенью свои двери откроет самая ожидаемая премьера кулинарного реалити-шоу – "Адская кухня", шефом которой будет Алекс Якутов.

Уже этой осенью зрители смогут болеть за шеф-поваров в новом реалити-шоу "Адская кухня". Кто бог или богиня кулинарного Олимпа – на эти вопросы "Адский Шеф" Алекс Якутов попытается ответить впоследствии в эфире. А пока что шеф приготовил фирменные сырники, авокадо-тосты и позвал журналистов на пресс-завтрак.

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К знакомству с репортерами Алекс Якутов подошел, как и ко всему в работе, – серьезно и ответственно. Завтрак для журналистов шеф готовил вместе с командой – лепил сырники и контролировал процесс приготовления других блюд.



Шеф-повар и ведущий "Адской кухни" / Новый канал

На презентацию он выбежал прямо из кухни. И так же намерен делать на "Адской кухне": контролировать все процессы и следить, довольны ли его поварами гости.

К сожалению, в нашей стране нет хорошего обучения в кулинарной сфере. Все происходит на практике. Я беру на стажировку и любителей – для меня важно, когда человек влюблен в дело,

– отметил шеф-повар.

Алекс Якутов учился в лучших кулинарных школах Италии и США, его приглашали работать во французский ресторан с двумя звездами Мишлен.

Самая крутая школа кулинарии – итальянская. Как-то обратил внимание, что местный шеф-повар выдает блюдо и молится – тогда я понял, что он поклоняется еде. Вся фишка же в этом: пока ты не научишься любить еду, которую выдаешь, у тебя не будет хорошего результата,

– поделился Якутов.

"Адская кухня" – проект, в котором можно выращивать хорошие кадры – бросать зерно, растить и потом пожинать плоды, – убеждает Алекс Якутов. Рассказать и поставить кого-то на место, поверьте, я умею. Хочу в этом ресторане выдавать результат на посадку в 40 человек, чтобы гости были довольны. Блюда будут очень серьезные. И требования к поварам соответствующие.

Шеф очарователен, харизматичен и приятен в жизни. Но ровно до того момента, пока не увидит плохое отношение к продукту. На кастинге мы могли наблюдать за этим – бывало, участники выбегали в слезах буквально через 10 секунд. Случалось, что и шефы с опытом выходили в слезах,

– рассказала руководитель проекта Елена Синегина.



Алекс Якутов / Новый канал

Если забыть, что участники "Адской кухни" постоянно находятся под прицелом телекамер, можно считать, что они просто попали на стажировку к одному из лучших шефов Украины. Но воспользоваться этим шансом, увы, удалось не всем желающим: пройти кастинг у Якутова – та еще задача!