Бургер – это традиционное американское блюдо, нашедшее ценителей по всему миру. Усовершенствовать его пытаются множество поваров по всему миру, но иногда это слишком влияет на цену.

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Бургер за 700 долларов

Недавно открывшийся в Филадельфии ресторан Philly's Drury Beer Garden уже успел наделать шум на всю Америку. Все потому, что здесь подают буги-бургеры по цене 700 долларов.

Деликатес получил название "Золотой стандарт". В состав блюда входят говядина A5 Wagyu, икра, трюфели, омары, фламбированные с коньяком Людовика XIII, листовое золото и выдержанный ирландский чеддер.

Картошку фри, которую традиционно подают вместе с гамбургером, поливают редким медом манука 1500+. Этот мед делают из нектара деревья манука, достаточно известное в Новой Зеландии.

Также при подаче гостям предлагают 1 унцию коньяка Людовика XIII. Его выдерживают 40 лет, а Remy Martin производит его в ограниченном количестве.

Пользователи в сети пока достаточно прохладно относятся к этому бургеру. Хотя он значительно дешевле самого дорогого в мире (5964 доллара), желающих заплатить за дорогие ингредиенты и креатив не так уж много.

Если вы любите бургеры – обязательно попробуйте приготовить их по этому простому рецепту. Главное не только удачно выбрать мясо, но и знать, какой должна быть булочка.