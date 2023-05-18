Домашний бургер – это не только вкусное блюдо, приготовленное собственноручно, но и капля экспериментов. В такое блюдо можно добавить любые ингредиенты: от сладкого клюквенного варенья с творожной котлетой во фритюре до микса салата коул слоу с квашеным огурцом.

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Хотя главными составляющими удачного бургера являются булочка и котлета. Сегодня мы научим вас, как их готовить, чтобы получились лучше, чем в заведении.

Рецепт булочки на бургер

  • Время: 3 – 4 часа

Приготовление:

  • Холодное молоко размешиваем с мукой. Завариваем массу до состояния пасты, охлаждаем.
  • Смешиваем все ингредиенты для опары, оставляем на 15 – 20 минут, она должна хорошо подняться.
  • К готовой опаре добавляем яйцо, щепотку соли, муку и замешиваем тесто.
  • Муку вмешиваем постепенно, начинаем с 500 граммов. Напоследок вмешиваем масло сливочное.
  • Оставляем тесто на 1 час в теплом городе.
  • Разделяем тесто на равные части по 120 г на булочку. Формируем их и оставляем на 20 минут булочки.
  • Каждую булочку раскатываем, не сильно, но примерно такой формы, которые нам нужны. Оставляем подняться на 1 час, они должны хорошо подойти.
  • Смазываем их яйцом с молоком, присыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут.
  • Накрываем горячие булочки полотенцем на 10 минут.

Рецепт говяжьей котлеты на бургер

  • Время: 1 час

Приготовление:

  • Измельчаем мясо в мясорубке или ножом.
  • Замачиваем хлеб в молоке и тоже измельчаем. Все вместе перемешиваем.
  • В зависимости от количества хлеба и молока и густоты фарша ориентируемся на то сколько дать яйца, целое или половинку.
  • Формируем котлетки на пергаменте, больше чем булочка. Во время жарки они снизятся до нужного размера. Замораживаем их.
  • Жарим котлету на масле с обеих сторон и еще доготавливаем ее в духовке с кусочком сливочного масла.
  • Составляем бургер по вашему вкусу.

Приятного аппетита!