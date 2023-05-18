Домашний бургер – это не только вкусное блюдо, приготовленное собственноручно, но и капля экспериментов. В такое блюдо можно добавить любые ингредиенты: от сладкого клюквенного варенья с творожной котлетой во фритюре до микса салата коул слоу с квашеным огурцом.
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Хотя главными составляющими удачного бургера являются булочка и котлета. Сегодня мы научим вас, как их готовить, чтобы получились лучше, чем в заведении.
Рецепт булочки на бургер
- Время: 3 – 4 часа
Приготовление:
- Холодное молоко размешиваем с мукой. Завариваем массу до состояния пасты, охлаждаем.
- Смешиваем все ингредиенты для опары, оставляем на 15 – 20 минут, она должна хорошо подняться.
- К готовой опаре добавляем яйцо, щепотку соли, муку и замешиваем тесто.
- Муку вмешиваем постепенно, начинаем с 500 граммов. Напоследок вмешиваем масло сливочное.
- Оставляем тесто на 1 час в теплом городе.
- Разделяем тесто на равные части по 120 г на булочку. Формируем их и оставляем на 20 минут булочки.
- Каждую булочку раскатываем, не сильно, но примерно такой формы, которые нам нужны. Оставляем подняться на 1 час, они должны хорошо подойти.
- Смазываем их яйцом с молоком, присыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут.
- Накрываем горячие булочки полотенцем на 10 минут.
Рецепт говяжьей котлеты на бургер
- Время: 1 час
Приготовление:
- Измельчаем мясо в мясорубке или ножом.
- Замачиваем хлеб в молоке и тоже измельчаем. Все вместе перемешиваем.
- В зависимости от количества хлеба и молока и густоты фарша ориентируемся на то сколько дать яйца, целое или половинку.
- Формируем котлетки на пергаменте, больше чем булочка. Во время жарки они снизятся до нужного размера. Замораживаем их.
- Жарим котлету на масле с обеих сторон и еще доготавливаем ее в духовке с кусочком сливочного масла.
- Составляем бургер по вашему вкусу.
Приятного аппетита!