Бабак выбрал свеклу: подборка блюд, которые точно порекомендует украинский прорицатель

Бабаки способны предвещать не только погоду, хотя наиболее популярные их предсказания касаются именно этой области. Впрочем, интересные новости они принесли и для кулинаров.

Бабак Тимко 2 февраля 2023 спрогнозировал, что тепло в Украине наступит через 1,5 месяца, однако это не единственное его предсказание. Еще одной его задачей было решить, что следует употреблять украинцам для крепкого здоровья – Тимко выбрал свеклу.

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Квашеная свекла

Чистую, очищенную свеклу с выбранными добавками (например, лавровый лист, чеснок, имбирь, черный перец, зерна горчицы) залейте водой с солью и закройте в банке. Свекла и вода должны быть в одинаковом соотношении. Ежедневно снимайте образовавшуюся пену и все – через несколько дней ваша свекла готова. Лучше всего подавать ее на стол с мягким сыром.

Великолепный салат/ Фото pexels

Как запечь свеклу в духовке

Сначала тщательно вымойте и высушите свеклу. Поместите овощи в форму для запекания и накройте крышкой – благодаря этому время запекания будет короче. Мелкая свекла будет готова примерно через час, а большая примерно через 2 часа. Свекла, запеченная в жаростойкой посуде, сохраняет вкус и аромат.

Вкусно и просто / Фото pexels

Сок из свеклы

Для приготовления такого сока понадобится 4 мелкие свеклы, 2 больших яблока, 1 столовая ложка лимонного сока и 2 стакана воды. Очистите свеклу и яблоки. Удалите плодоножки из яблок и поместите продукты в соковыжималку. Также можно пользоваться блендером.

К получившемуся соку добавьте воду и сок лимона. Вы можете регулировать интенсивность вкуса и густоты с помощью количества воды. Этот сок станет отличным дополнением к завтраку. Обогатить его вкус можно корнем имбиря.

Полезный завтрак / Фото pexels

Свекольные чипсы

Возьмите свеклу, соль и оливковое масло. Свеклу помойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите ломтики в миску, сбрызните оливковым маслом и перемешайте. Противень выстелите бумагой для выпечки. Ломтики свеклы выложите на противень, посолите и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. По желанию можно добавить любимые специи.

Выпекайте примерно 15 минут, затем переверните ломтики и положите в духовку еще на 15 минут.