Бабак Тимко 2 лютого 2023 року спрогнозував, що тепло в Україні настане через 1,5 місяця, проте це не єдине його передбачення. Ще одним його завданням було вирішити, що варто вживати українцям для міцного здоров’я – Тимко обрав буряк.

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Квашений буряк

Чистий, очищений буряк з обраними додатками (наприклад, лавровий лист, часник, імбир, чорний перець, зерна гірчиці) залийте водою з сіллю і закрийте в банку. Буряки та вода мають бути в однаковому співвідношенні. Раз у день знімайте утворену піну і все – через кілька днів ваш буряк готовий. Найкраще подавати його до столу з м'яким сиром.

Чудовий салат / Фото pexels

Як запекти буряк у духовці

Спочатку ретельно вимийте та висушіть буряк. Помістіть овочі у форму для запікання і накрийте кришкою – завдяки цьому час запікання буде коротшим. Дрібний буряк буде готовий приблизно через годину, а великий приблизно через 2 години. Буряк, запечений в жаростійкому посуді, зберігає смак і аромат.

Смачно та просто / Фото pexels

Сік з буряка

Для приготування такого соку знадобиться 4 дрібних буряки, 2 великих яблука, 1 столова ложка лимонного соку та 2 склянки води. Очистіть буряк і яблука. Видаліть плодоніжки з яблук та помісіть продукти в соковижималку. Також можна скористатися блендером.

До отриманого соку додайте воду і сік лимона. Ви можете регулювати інтенсивність смаку та густоту за допомогою кількості води. Цей сік стане чудовим доповненням до сніданку. Збагатити його смак можна коренем імбиру.

Корисний сніданок / Фото pexels

Бурякові чипси

Візьміть буряк, сіль та оливкову олію. Буряк помийте, очистіть і наріжте тонкими скибочками. Помістіть скибочки в миску, скропіть оливковою олією і перемішайте. Деко вистеліть папером для випічки. Скибочки буряка викладіть на деко, посоліть і поставте в розігріту до 200 градусів духовку. За бажанням можна додати улюблені спеції.

Випікайте приблизно 15 хвилин, потім переверніть скибочки і покладіть їх у духовку ще на 15 хвилин.