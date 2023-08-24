Баклажаны по вкусу, как грибы, или как приготовить закуску к хлебу на каждый день

24 августа 2023, 13:14
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Готовим с Юлией

Каждый день мы готовим бутерброды на завтрак или на перекус с сыром, колбасой. Мы предлагаем попробовать отличную закуску из баклажанов, к которой уже не нужно никаких других приложений.

Баклажаны по вкусу, как грибы часто подают именно с хлебом. Они действительно вкусны как тушеные грибы в сметане. Если вы не любите баклажаны в блюдах, здесь эта закуска станет любимой.

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Рецепт закуски из баклажанов

  • Время: 40 минут
Ингредиенты:
– баклажаны;
– сливки или сметана;
– чеснок;
– репчатый лук.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кубиками. Обжариваем лучок до золотистого цвета на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Добавляем очищенные и нарезанные произвольными кусочками баклажаны и обжариваем вместе с луком.
  • Когда они будут готовы, добавляем сливки или сметану и тушим дальше.
  • В конце натираем чеснок и добавляем мелко нарезанную зелень.
  • Подаем вместе с хрустящим хлебом или на брускетах.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак