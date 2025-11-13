Вы пожалеете, если ее не попробуете: бюджетная намазка на хлеб, которая заменит все паштеты

Вкусный и сытный перекус - это всегда хорошая идея. А особенно, когда для этого даже не придется тратить много денег.

Когда в холодильнике есть вкусная и аппетитная намазка – возможности на перекус ждешь с нетерпением. По крайней мере, сочетание бекона и яиц в этом виде вызывает именно такую реакцию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как сделать дешевую и вкусную намазку?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 80 граммов бекона;

– 4 яйца;

– 1 плавленый сырок;

– зеленый лук;

– чайная ложка горчицы;

– 8 кусочков батона;

– соль и перец по вкусу.

Перекус, которого ждут с нетерпением / Фото "Господинька"

Приготовление:

Подрумяньте бекон на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим. На этом же жире обжарьте ломтики батона до золотистой корочки. Бекон нарежьте тонкой соломкой, добавьте мелко измельченный лук и натрите сваренные яйца. Затем натрите плавленый сырок, добавьте горчицу и хорошо перемешайте. Вмешайте майонез, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте массу и подавайте ее на любимом хлебе.

Может быть еще вкуснее

Слегка обжарьте ломтики хлеба, но только так, чтобы образовать хрустящую корочку. А еще можно слегка натереть его чесноком – тогда вкус всех ингредиентов будет очень выразительным, советует портал Przyslij przepis.

