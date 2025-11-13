Укр Рус
13 ноября, 14:22
2

Вы пожалеете, если ее не попробуете: бюджетная намазка на хлеб, которая заменит все паштеты

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Вкусная и сытная намазка на хлеб может заменить все паштеты.
  • Этот перекус не требует значительных затрат, но дарит особое удовольствие от перерыва.

Вкусный и сытный перекус - это всегда хорошая идея. А особенно, когда для этого даже не придется тратить много денег.

Когда в холодильнике есть вкусная и аппетитная намазка – возможности на перекус ждешь с нетерпением. По крайней мере, сочетание бекона и яиц в этом виде вызывает именно такую реакцию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как сделать дешевую и вкусную намазку?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 80 граммов бекона; 
– 4 яйца; 
– 1 плавленый сырок; 
– зеленый лук; 
– чайная ложка горчицы; 
– 8 кусочков батона; 
– соль и перец по вкусу.

Перекус, которого ждут с нетерпением / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Подрумяньте бекон на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим.
  2. На этом же жире обжарьте ломтики батона до золотистой корочки.
  3. Бекон нарежьте тонкой соломкой, добавьте мелко измельченный лук и натрите сваренные яйца.
  4. Затем натрите плавленый сырок, добавьте горчицу и хорошо перемешайте.
  5. Вмешайте майонез, посолите и поперчите.
  6. Тщательно перемешайте массу и подавайте ее на любимом хлебе.

Может быть еще вкуснее

Слегка обжарьте ломтики хлеба, но только так, чтобы образовать хрустящую корочку. А еще можно слегка натереть его чесноком – тогда вкус всех ингредиентов будет очень выразительным, советует портал Przyslij przepis.

Что еще можно быстро приготовить