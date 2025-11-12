Селедка – это всегда про вкус праздника, и вы можете придать ей совсем другие оттенки. Не привязывайтесь к привычному маринованию, ведь запеченная сельдь на вкус куда насыщеннее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как вкусно запечь сельдь?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 свежемороженые сельди;

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 10 граммов зеленого лука;

– соль и перец по вкусу;

– 20 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Разморозьте сельдь, удалите голову, хвост, плавники, выпотрошите и тщательно промойте рыбу. Обсушите бумажными полотенцами. Натрите сельдь солью и черным перцем, снаружи и внутри. Лук и морковь нарежьте полукольцами, немного посолите, поперчите и перемешайте. Положите часть овощной смеси в брюшко каждой рыбы. Дно формы застелите фольгой, смажьте ее маслом и выложите остальные овощи, образовав "подушку". Посыпьте зеленью. Выложите рыбу сверху, слегка смажьте маслом и заверните в фольгу. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Затем разверните фольгу, смажьте рыбу сливочным маслом и допекайте еще 10 минут, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка.

С чем подавать запеченную сельдь?

Для ежедневной трапезы лучше всего подойдут запеченный картофель или рис. А если подавать запеченную сельдь на праздничный стол, то лучше всего ее ставить рядом с маринованными или свежими овощами, советует портал Moje gotowanie.

