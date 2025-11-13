Когда в холодильнике есть вкусная и аппетитная намазка – возможности на перекус ждешь с нетерпением. По крайней мере, сочетание бекона и яиц в этом виде вызывает именно такую реакцию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как сделать дешевую и вкусную намазку?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 80 граммов бекона;
– 4 яйца;
– 1 плавленый сырок;
– зеленый лук;
– чайная ложка горчицы;
– 8 кусочков батона;
– соль и перец по вкусу.
Перекус, которого ждут с нетерпением / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Подрумяньте бекон на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим.
- На этом же жире обжарьте ломтики батона до золотистой корочки.
- Бекон нарежьте тонкой соломкой, добавьте мелко измельченный лук и натрите сваренные яйца.
- Затем натрите плавленый сырок, добавьте горчицу и хорошо перемешайте.
- Вмешайте майонез, посолите и поперчите.
- Тщательно перемешайте массу и подавайте ее на любимом хлебе.
Может быть еще вкуснее
Слегка обжарьте ломтики хлеба, но только так, чтобы образовать хрустящую корочку. А еще можно слегка натереть его чесноком – тогда вкус всех ингредиентов будет очень выразительным, советует портал Przyslij przepis.
