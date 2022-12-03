Закусочные роллы из лаваша подойдет к любому праздничному столу: Новогоднему, Рождественскому. Начинками для этой простой закуски могут быть овощи, творог, курица, рыба. Все зависит от вашего вкуса.

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Сегодня мы предлагаем остановиться на начинках из плавленых сырков и тунца. Можно выбрать как консервированное в масле, так и в своем соке.

Рецепт роллов из лаваша с двумя начинками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 2 пачки лаваша;

– 2 плавленых сырка;

– 3 отварных яйца;

– 1 – 2 зубчика чеснока.

Для тунца:

– 100 – 125 граммов крем-сыра;

– 1 большой огурец;

– 150 граммов тунца;

– обжаренный кунжут;

– майонез.

Приготовление:

Для начинки с творожками натираем на мелкой терке: яйца, творожки, чеснок. Смешиваем это с майонезом и солим по вкусу.

Разделяем начинку на две части и смазываем ею каждый лаваш, закручиваем в рулеты.

Для начинки с тунцом из консервы сливаем лишнее масло/сек, можно дополнительно отжать ложкой, чтобы готовые "роллы" не были жирными. Огурец нарезаем соломкой.

Лаваши смазываем крем-сыром, выкладываем огурец, тунец, посыпаем кунжутом и закручиваем в рулет.

Каждый рулет нарезаем на маленькие порционные кусочки.

Приятного тебе аппетита!