Закусочные роллы из лаваша подойдет к любому праздничному столу: Новогоднему, Рождественскому. Начинками для этой простой закуски могут быть овощи, творог, курица, рыба. Все зависит от вашего вкуса.
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Сегодня мы предлагаем остановиться на начинках из плавленых сырков и тунца. Можно выбрать как консервированное в масле, так и в своем соке.
Рецепт роллов из лаваша с двумя начинками
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для начинки с творожками натираем на мелкой терке: яйца, творожки, чеснок. Смешиваем это с майонезом и солим по вкусу.
- Разделяем начинку на две части и смазываем ею каждый лаваш, закручиваем в рулеты.
- Для начинки с тунцом из консервы сливаем лишнее масло/сек, можно дополнительно отжать ложкой, чтобы готовые "роллы" не были жирными. Огурец нарезаем соломкой.
- Лаваши смазываем крем-сыром, выкладываем огурец, тунец, посыпаем кунжутом и закручиваем в рулет.
- Каждый рулет нарезаем на маленькие порционные кусочки.
Приятного тебе аппетита!