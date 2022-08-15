Знаете ли вы, как правильно сушить яблоки: простые и доступные методы

Яблочные чипсы – универсальная заготовка на зиму. Из них можно не только варить компот – это еще и невероятная закуска.

Сушеные яблоки – отличная альтернатива чипсам или конфетам, а еще из них варят компот, незаменимая часть рождественского стола. Несмотря на все предосторожности, сушка яблок в домашних условиях – приятное и довольно простое занятие. 24 канал собрал несколько доступных методов, как без труда сделать сушеные яблоки на зиму.

Читайте также Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре

Какие сорта яблок использовать для сушки

Сушить можно любые виды яблок, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта, не очень сочные, с плотной мякотью. Выбирайте сочные, спелые, свежие и красивые яблоки, лучше осенних сортов. Также убедитесь, что нет пятен и гнилых мест.

Как подготовить яблоки перед сушкой

Каждый фрукт промыть под проточной водой, затем тщательно обсушить. Кожицу лучше сохранить, ведь в ней много ценных витаминов.

Разрежьте каждый плод пополам, чтобы избавиться от семян. Затем нарежьте яблоки одинаковыми дольками толщиной два-три миллиметра. Можно немного поэкспериментировать со вкусами. Некоторые ломтики высушить без добавок, другие натереть приправами. Здесь отлично подойдут такие специи, как корица, кардамон и имбирь.

Готовимся к зиме / Фото unsplash

Сушка яблок в духовке

Один из способов высушить яблоки – поместить в духовку, лучше с горячим воздухом. Подсушите яблоки в духовке не менее 3 часов при температуре от 50 до 70 градусов. Если вы хотите получить более хрустящие кусочки фруктов, продлите время сушки. Тогда выйдут яблочные чипсы, которые являются великолепной хрустящей закуской.

Яблоки в специальной сушилке

Подготовленные яблоки нарежьте ломтиками толщиной от 3 до 5 миллиметров. В сушилке сушка яблок займет около 5 часов. Как и в случае с сушкой в духовке, их можно слегка посыпать корицей.

На компот к рождественскому столу / Фото unsplash

Сушка яблок на радиаторе

Раньше подготовленные кусочки яблок нужно равномерно распределить по противням и выложить на радиатор. Тепло, выделяемое радиатором, быстро высушит яблоки. К сожалению, этот способ можно использовать в отопительный сезон, а он длится не весь год.

Нить над плитой

Печи на дровах во многих домах остались в прошлом. Но, возможно, у вас есть доступ к такой кухне. В таком случае дольки яблок сушат, как грибы – нанизывают на нить, а затем подвешивают над горячей плитой.

Лакомство родом из детства / Фото unsplash

Сушка яблок на открытом воздухе

Как и в случае сушки яблок над горячей плитой, можно высушить яблоки на открытом воздухе, используя солнечные лучи. Достаточно нанизать яблочные дольки на нить, развесить в хорошо проветриваемом и солнечном месте, чтобы они могли свободно просохнуть.

Как хранить сушеные яблоки

Сушеные яблоки лучше хранить в бумажных или холщовых мешках, которые помещают в сухое темное место при комнатной температуре. При правильном хранении сухофрукты останутся ценными до 8 месяцев, но их следует регулярно проверять. При малейших признаках порчи сушь необходимо выбросить во избежание отравления.