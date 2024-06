Пышный банкет в Букингемском дворце: чем король Чарльз угощал японского императора

Чарльз III и Камилла впервые за 26 лет торжественно встретили величественных японских гостей – императора Нарухито и императрицу Масако. Король Великобритании поприветствовал своих гостей на японском языке.

В честь такой особой встречи в Лондоне устроили пышные празднования, информирует Вкусно 24. Над обедом для королевских особ Великобритании и Японии работали несколько десятков человек.

Что ел японский император в гостях у короля Великобритании

Король организовал роскошный государственный банкет для императора и императрицы Японии в Букингемском дворце в первый день их государственного визита. Празднование устроили в просторном бальном зале дворца. Каждый стол имел изысканную сервировку золотыми приборами, а сам зал украшен люстрами и свечами.

Гостям подавали традиционные блюда: шотландских лангустов, корнуольское тюрбо, мусс с базиликом, перепелиные яйца. Десертом было мороженое с персиковым шербетом на прессованных персиках.

За обедом звучали песни "I Don't Know How to Love Him" из фильма об агенте 007 "Координаты "Скайфолл" и "They Can't Take That Away from Me" Джорджа Гершвина.

Персиковый шербет

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Особый десерт / Иллюстративное фото unsplash

– 4 спелых персика;– 200 грамм сахара;– 200 миллилитров воды;– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Персики помойте, почистите от кожуры и удалите косточки. Нарежьте персики кусочками. В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Варите сироп еще 2 – 3 минуты, затем снимите с огня и дайте немного остыть. В блендере смешайте нарезанные персики, лимонный сок и сироп до однородной массы. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильную камеру на 3 – 4 часа. Каждый час перемешивайте шербет вилкой, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда. Перед подачей дайте шербету немного подтаять при комнатной температуре, чтобы его было легче накладывать. Подавайте персиковый шербет в чашках или стаканах.

