Илон Маск продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и противоречивых фигур в современном мире технологий, информирует Вкусно 24. Он родился в Южной Африке в 1971-м и сегодня празднует свои 53 года. Известный предприниматель и бизнес-магнат имеет склонность к особым блюдам.

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Любимые блюда Илона Маска

Миллиардер неоднократно попадал в заголовки таблоидов из-за того, что, мало заботится о мнении других. И это также касается его пищевых привычек.

Когда известный американский ученый опубликовал последние исследования о негативном влиянии сахара, миллиардер почувствовал потребность с гордостью объявить в соцсети Х (бывший Twitter):

Я ем пончик каждое утро. Все еще жив.

Любимые блюда Маска включают суши, стейки (его заметили в Лос-Анджелесе, когда он смаковал их с Канье Уэстом), шоколад, круассаны и французскую выпечку. Он также не может насытиться кофе – неудивительно, поскольку Маск очень мало спит и так держит себя в тонусе.

Маск является поклонником японской кухни, в частности сашими и суши. Свежесть японских блюд перекликаются с его страстью к инновациям. Учитывая исследования космоса, неудивительно, что Маск полюбил еду на эту тему. Он наслаждается такими блюдами, как лиофилизированное мороженое.

Какими особенными блюдами он любит лакомиться

Выросший в Южной Африке, Маск развил вкус к местной кухне. Особое место в его кулинарных воспоминаниях до сих пор занимают такие блюда как bobotie (запеченное блюдо из фарша с яичной начинкой) и boerewors (ароматная колбаса).

Стейк, который бы точно понравился Маску

Время: 30 минут

30 минут Порций: 2

Сочное мясо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 400 грамм говяжьей вырезки (можно использовать говяжий антрекот);

– 50 грамм масла;

– специи: соль, перец, чеснок, розмарин.

Приготовление:

Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры. На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок. Выложите мясо. Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны. Во время запекания полейте мясо сливочным маслом. Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем. Дайте отдохнуть 10 минут. Только по истечении этого времени нарежьте.

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