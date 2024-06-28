Илон Маск продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и противоречивых фигур в современном мире технологий, информирует Вкусно 24. Он родился в Южной Африке в 1971-м и сегодня празднует свои 53 года. Известный предприниматель и бизнес-магнат имеет склонность к особым блюдам.
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Любимые блюда Илона Маска
Миллиардер неоднократно попадал в заголовки таблоидов из-за того, что, мало заботится о мнении других. И это также касается его пищевых привычек.
Когда известный американский ученый опубликовал последние исследования о негативном влиянии сахара, миллиардер почувствовал потребность с гордостью объявить в соцсети Х (бывший Twitter):
Я ем пончик каждое утро. Все еще жив.
Любимые блюда Маска включают суши, стейки (его заметили в Лос-Анджелесе, когда он смаковал их с Канье Уэстом), шоколад, круассаны и французскую выпечку. Он также не может насытиться кофе – неудивительно, поскольку Маск очень мало спит и так держит себя в тонусе.
Маск является поклонником японской кухни, в частности сашими и суши. Свежесть японских блюд перекликаются с его страстью к инновациям. Учитывая исследования космоса, неудивительно, что Маск полюбил еду на эту тему. Он наслаждается такими блюдами, как лиофилизированное мороженое.
Какими особенными блюдами он любит лакомиться
Выросший в Южной Африке, Маск развил вкус к местной кухне. Особое место в его кулинарных воспоминаниях до сих пор занимают такие блюда как bobotie (запеченное блюдо из фарша с яичной начинкой) и boerewors (ароматная колбаса).
Стейк, который бы точно понравился Маску
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Сочное мясо / Фото unsplash
Приготовление:
- Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры.
- На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок.
- Выложите мясо.
- Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Во время запекания полейте мясо сливочным маслом.
- Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем.
- Дайте отдохнуть 10 минут. Только по истечении этого времени нарежьте.