Лунный календарь консервации: узнайте, когда закрутки получатся самыми вкусными

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Консервация в июне

В июне есть много зелени, огурцов и помидоров. В этом месяце можно консервировать как эти овощи, так и фрукты и ягоды. В частности, у многих созревают клубника, абрикосы, черешни и вишни.

В первые дни июня хорошо консервировать зелень, чеснок и клубнику.

В середине – кабачки, горошек, огурцы и помидоры.

В конце июня можно закрыть варенье, джем, компот или повидло из ранних сортов яблок, абрикосов, черешни и тому подобное.



Помидоры можно консервировать уже в июне / Фото Depositphotos

Вишневый джем из вишни

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 350 граммов яблок;

– 800 граммов сахара;

– 2 грамма лимонной кислоты;

– 0,5 чайной ложки корицы.

Приготовление:

Переберите и помойте вишни. Выньте из них косточки. Яблоки почистите, уберите сердцевину. Плоды натрите натрите. Вишни и яблоки перебейте блендером до желаемой консистенции. Добавьте сахар и растворенную в столовой ложке воды лимонную кислоту. Доведите массу до кипения на сильном огне, после чего уменьшите огонь до среднего. Варите джем, помешивая, 15 минут. Далее всыпьте корицу и варите еще 10 – 15 минут. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном месте.

Консервация в июле

В июле обычно тоже консервируют те овощи и фрукты, которые успели хорошо созреть в июне. Также опытные хозяева заготавливают чеснок и картофель для длительного хранения. Т

В начале июля закрывают чеснок, чернослив, персик и алычу.

В середине месяца – абрикосы, смородину, крыжовник и ежевику.

В конце июля консервируют кабачки, баклажаны, а также квасят капусту.



Консервированные фрукты порадуют вас вкусом зимой / Фото Depositphotos

Чтобы ваша работа не была напрасной и консервация удачная, важно заниматься этим в благоприятные дни.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, а также 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа будут благоприятнымдля консервации; в свою очередь, 1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, а также 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа лучше воздержаться от консервирования.

Консервированный горошек

Также в июле можно консервировать горошек. Советуем воспользоваться этим простым рецептом.

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенного зеленого горошка;

– 400 миллилитров воды;

– 20 граммов сахара;

– 20 граммов соли;

– 0,5 чайной ложки лимонного сока;

– 15 миллилитров уксуса 5%.

Приготовление:

Раскройте стручки гороха и выберите хорошие семена. Положите их на дуршлаг и промойте под проточной водой. Положите горох в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 3 часа. Вылейте воду и наполните кастрюлю с горохом свежей. Поставьте на огонь. Когда горох закипит, добавьте сок лимона и варите еще примерно 3 минуты. Для маринада налейте в кастрюлю холодную чистую воду. Добавьте сахар и соль, перемешайте и закипятите. Добавьте уксус и снова доведите до кипения. Разложите горошек в чистые стерилизованные банки и залейте полностью маринадом. Закройте банки и стерилизуйте их 10 минут. Охладите банки при комнатной температуре. Храните консервированный горох в темном прохладном месте.

Консервация в августе

Август – самый богатый летний месяц на урожай. Поэтому тогда закрывают различные ягоды фрукты и овощи. в частности кабачки, патиссоны и баклажаны.

В начале августа консервируют перец, арбуз, дыню, огурцы и помидоры.

В середине – морковь, фасоль, кабачки, патиссоны, баклажаны и сливы.

В конце месяца закрывают грушу, яблоки, абрикосы и виноград.

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