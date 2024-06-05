Этот фастфуд не подадут спортсменам на Олимпиаде в Париже: причина вас удивит

15 тысяч спортсменов на Олимпиаде в Париже откажутся от одного из самых популярных стритфудов. Речь идет о жареной картошке в ресторане, который называют самым большим в мире.

Бывшую электростанцию превратили в столовую, которая занимает 700 футов в центре Олимпийской деревни. Ежедневно там будут подавать около 45 000 блюд.

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Шеф-повара, Шарль Гийо и Стефан Чичери, планируют более ответственное к здоровью, безопасности и окружающей среде меню из 500 различных блюд. В частности, оно включает:

вегетарианскую шаурму,

баклажаны на гриле,

свекольный фалафель,

вегетарианские хот-доги,

мюсли с киноа.

"Картошка фри слишком рискованная из-за пожароопасности фритюрниц. Нет фуа-гре, потому что благосостояние животных у всех на слуху, и нет авокадо, потому что они импортируются с большого расстояния и потребляют много воды", – отметил Гийо.



На Олимпиаде не будет картофеля фри / Фото Unsplash

Французские олимпийские власти также запретили использование одноразовой посуды, пытаясь создать безотходную среду.

По оценкам, 80% ингредиентов будут поставлять из самой Франции, примерно четверть из которых будет находиться в пределах 155 миль или ближе от Парижа. Целью является сокращение выбросов углекислого газа на Олимпийских играх вдвое.

В дополнение к двум французским ресторанам на территории отеля будет еще 6 станций "grab-and-go", где будут подавать блюда азиатской, афро-карибской кухни, бургеры, ближневосточные и халяльные блюда.

"Не волнуйтесь, у нас будут французские сыры, бланманже из телятины, но с облегченным соусом, и, конечно, багеты. Спортсмены даже смогут научиться выпекать хлеб у мастера-пекаря", – сказал Чичери.

Sodexo Live, французская компания, ответственная за организацию питания на Олимпиаде этим летом, планирует нанять 6 000 человек, которые будут работать в сфере общественного питания.