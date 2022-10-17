Советы опытных: как правильно подготовить грибы к сушке

Сейчас в каждой семье найдется тот, кто может часами бродить по лесу в поисках грибов. Когда дома оказываются целые ведра и пакеты с этим продуктом, часто возникает решение засушить их для зимних блюд.

Сушка – очень популярный способ сохранения грибов на зиму. Таким образом они сохраняют свой неповторимый аромат и готовы к использованию практически в любой момент. Впрочем, маленькие ошибки на этапе подготовки грибов к сушке способны наделать беды, и мы расскажем вам, как их избежать.

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Как правильно готовить грибы к сушке

Грибы – довольно капризный продукт, нуждающийся в очистке и обработке сразу после того, как попадет из леса домой. Промедление с этим процессом не окончится ничем хорошим.

Правильная подготовка – залог успеха / Фото Pixabay

Каждый гриб нужно очистить от песка, остатков мха и другой грязи. Для этого подойдут маленький нож, кисточка или губка. Грибы, которые предназначены для сушки, ни в коем случае нельзя мыть! Также для сушки непригодны грибы, имеющие липкую кожуру.

Если вы хотите во что бы то ни стало сушить такие грибы, тогда пленку со шляпок нужно снять, иначе впоследствии ваши блюда будут горчить.

Как сушить грибы

Сушить грибы можно на солнце, в духовке или в специальных устройствах. Большие грибы следует нарезать на меньшие кусочки, иначе процесс их сушки займет очень много времени.

Готовимся к зиме / Фото Грибник

Хороший способ, известный каждому из нас еще из детских книжечек – это нанизать грибы на нить и повесить в проветриваемом помещении. Если мы сушим грибы в духовке, то температура не должна превышать 50 градусов, затем ее можно поднять до 70 градусов.

Правильно высушенный гриб легко ломается, но не рассыпается. Достичь этого результата позволит правильный подход к делу и постоянный контроль процесса.