Ваши отбивные никогда не будут жесткими: какой распространенной ошибки нужно избегать

Иногда случается, что после жарки наши отбивные очень "забиты", хотя мы хорошо их отбили. Проблема – пропуск одного важного этапа, который гарантирует нежность мяса.

Нежные отбивные – это одно из самых популярных мясных блюд на столах. Готовить их не слишком сложно, но если слишком упростить процесс, то результат будет очень далек от идеального, а этого хотела бы избежать каждая хозяйка.

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Как гарантировать нежность отбивных

Часто мы пропускаем этап маринования отбивных, готовя их сразу. Это большая ошибка, ведь риск, что они будут сухими и жесткими, растет в разы.

Маринование – обязательно при приготовлении отбивных / Фото Canva

Не нужно придумывать никаких сложных маринадов, достаточно только молока и лука. Единственное, что нужно для нежности мяса – это время, отбивные должны мариноваться не менее 2 – 3 часов. Идеальным решением будет замариновать мясо в канун готовки, тогда оно будет просто таять во рту.

Также следует помнить, что испортить мясо может неудачная жарка. Если слишком сильно его запанировать и жарить на большом огне, отбивные будут сухими. Умеренная температура – один из главных секретов идеального блюда, которого обязательно следует придерживаться.