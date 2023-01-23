Яблочный пирог в стаканах – это экспресс-лакомство, которое спасет, когда гости уже на пороге или времени на приготовление сладенького крайне мало. Такой яблочный пирог – не только вкусный десерт, но и невероятный завтрак.
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Рецепт яблочного пирога в стакане
Время: 20 минут
Порций: 8
Экспресс-десерт / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 400 грамм яблок;
- 250 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- 1 столовая ложка масла;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1,5 чайной ложки корицы;
- 3 столовые ложки кленового сиропа;
- 120 грамм маскарпоне;
- 150 грамм густого йогурта;
- несколько капель любимого ароматизатора (ваниль, миндаль) или 3 столовых ложки ликера;
- корица для украшения.
Приготовление:
- Промойте яблоки и извлеките сердцевину, поставьте в духовку на 15 минут при 200 градусах.
- Высыпьте в сковороду овсянку, добавьте сливочное и растительное масло. Тушите на медленном огне 5 – 6 минут, часто помешивая. Добавьте корицу и кленовый сироп.
- Перемешайте, снимите с огня и остудите.
- Приготовьте крем: смешайте маскарпоне с йогуртом и ароматизатором или ликером.
- Поставьте в холодильник или морозилку на несколько минут.
- Приготовьте высокие стаканы, выложите гранолу и яблоки слоями.
- Сверху выложите крем и посыпьте корицей.