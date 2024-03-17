Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов
Воскресение Христово – самый радостный и светлый праздник в церковном календаре. За 7 недель до празднования традиционно начинается Великий пост.
Пасха не имеет фиксированной даты, но всегда отмечается в воскресенье, сообщает Вкусно 24. Ведь именно в этот день, согласно Библии, воскрес Иисус Христос.
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Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году
Дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю. Этот сложный процесс называется пасхалия и отличается у православных и католиков.
У православных Пасха всегда наступает позже, чем у католиков. Первые будут праздновать в этом году 5 мая, что является довольно поздней датой для Пасхи.
Католическая Пасха 2024 будет отмечаться 31 марта. Иногда католическое и православное празднования совпадают. В частности, так будет в следующем году – весь мир будет отмечать Пасху 20 апреля.
Православную Пасху будут праздновать 5 мая / Фото Unsplash
Что можно и нельзя есть в Великий пост
Великий пост, который начинается за 7 недель до Пасхи, помогает очиститься от грехов и стать ближе к Христу. Ведь по христианской традиции, Иисус вернулся в силе Духа после 40 дней и ночей воздержания от пищи.
Во время Великого поста под запретом потребление:
- мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения – сыра, яиц, молока, сосисок, сливок;
- фастфуда, сладостей, кофе и различных сладких напитков;
- сигарет и алкоголя.
В субботу и воскресенье жестокие ограничения немного смягчаются. В свою очередь, самыми строгими неделями Великого поста считаются первая и седьмая. Тогда можно есть только те продукты, которые не прошли термическую обработку. Кроме этого, должен быть только один прием пищи, чтобы полностью очиститься духовно и физически.
Во время Великого поста вся пища должна быть растительного происхождения. То есть можно употреблять:
- фрукты,
- орехи,
- овощи,
- цельнозерновые крупы,
- черный хлеб,
- грибы в любом виде,
- хлебцы,
- семечки,
- макароны.
В субботу и воскресенье также позволяют добавлять в рацион постное масло и вино. Дважды за Великий пост можно употреблять морепродукты или рыбу, но не в первую и седьмую неделю. Привычный кофе лучше заменить цикорием, киселем, натуральным чаем, квасом или морсом.
Картофельно-морковные котлеты
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 3 – 4 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– укроп по вкусу;
– оливковое масло по вкусу;
– 3 столовые манной крупы;
– 2 столовые ложки муки;
– соль, перец по вкусу.
Из картофеля и моркови получатся замечательные котлетки / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте и почистите картофель. После этого отварите его и измельчите в пюре.
- Морковь помойте, почистите и натрите на крупной терке.
- Лук также очистите от шелухи и измельчите ножом.
- Укроп помойте и мелко нарежьте.
- В миске соедините картофельное пюре, морковь, лук, укроп, манную крупу, соль и перец. Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты и обваляйте их в муке.
- Выложите котлетки на разогретую сковороду с маслом и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки.
Рецепт салата из шпината
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 пучка свежего шпината;
– 1 большой огурец;
– 1 красный лук;
– 1 большой помидор;
– пол чашки маслин без косточек;
– пол чашки вареной фасоли;
– 100 граммов кедровых орешков;
– соль и черный перец по вкусу;
Для заправки:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда или кленового сиропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и обсушите шпинат.
- Нарежьте огурец кружочками, помидор – произвольными кусочками, а лук – тонкими полукольцами.
- В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, маслины, вареную фасоль и кедровые орешки.
- В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец.
- Заправьте салат дрессингом и хорошо перемешайте.
Картофельная запеканка с томатами и грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 200 граммов картофеля;
– 1 кабачок;
– 2 – 3 томата;
– 2 лука;
– оливковое масло;
– 100 граммов грибов;
– соль, перец, постный майонез по вкусу.
Приготовьте эту вкусную запеканку / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте и почистите картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке.
- Отварите картофель до готовности.
- Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами.
- Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками.
- Лук почистите и измельчите.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы.
- Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом.
- Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности.
Постное овощное рагу с грибами в горшочке
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 средние моркови;
– 2 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– 2 стебля сельдерея;
– 4 больших шампиньона;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 500 миллилитров воды;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Почистите лук и грибы. Лук нарежьте маленьким кубиком, а грибы – средними кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде на среднем огне в течение 10 минут.
- Помойте и почистите остальные овощи. Картофель и морковь нарежьте ломтиками, а перец и сельдерей – соломкой.
- Выложите ингредиенты слоями в горшок – сначала идет картофель, далее – морковь, зажарка из грибов и лука, перец и сельдерей.
- В глубокую миску налейте воду, добавьте туда томатную пасту, хорошо перемешайте и залейте этот соус в горшочки.
- Посолите, поперчите по вкусу и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.
Приятного аппетита!