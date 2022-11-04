Вообразить свою жизнь без холодильника сегодня просто невозможно. Впрочем, из-за исчезновения электричества многим из нас придется хранить продукты в обычных условиях, что увеличивает риск того, что они испортятся. На всякий случай полезно будет знать о продуктах, хорошо хранящихся без особых условий.

Не пропустите Нежнейшие голени без кожи в сливочном соусе: диетический рецепт

Какие продукты хорошо хранятся без холодильника

Как уже знают опытные кулинары, лук не просто не нуждается в холодильнике – в нем он теряет свой вкус, это касается и чеснока. Также в обычных условиях хорошо чувствуют себя фрукты с твердыми косточками, к этому списку вполне уместно будет добавить и авокадо.

Всегда уместно иметь дома / Фото Unsplash

Без холодильника хорошо сохраняются и острые соусы. Не требуется холода и для арахисовой пасты, а также для свежего базилика. Консервации вполне достаточно и кладовки, как и для меда.

Цитрусовые, бананы и яблоки – всегда хорошая идея для хорошего перекуса. Хорошая новость заключается в том, что их тоже следует хранить в обычных условиях, так что вы всегда можете иметь их под рукой, в каких бы условиях ни оказались.

Если же вы не можете представить даже перекус без овощей, то стоит обратить внимание на перец. Он подходит абсолютно ко всему и может хорошо храниться без холодильника.