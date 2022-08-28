Что получится, если приготовить картофель в микроволновке: быстрый и уникальный способ

Оказывается, микроволновка – простой способ сократить время приготовления популярного гарнира. Такой картофель имеет приятный вкус, похожий на запеченный или сваренный на пару.

Приготовить картофель в микроволновке очень просто, а главное – это займет считанные минуты! 24 канал собрал детали оригинального способа приготовления этого гарнира.

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Для того, чтобы картофель в микроволновке получился вкусный, важно выбрать правильную мощность и время приготовления. Это позволит картофелю быстро приготовиться, но не разваливаться. Овощи следует наколоть вилкой, чтобы вода, содержащаяся в них, испарилась в процессе приготовления.

Инструкция по приготовлению картофеля в микроволновке

Картошку среднего размера помойте, кожуру не очищайте. Так она более полезна, ведь содержит клетчатку, да и весь аромат остается под кожурой. Картошку большего размера можно очистить от кожуры и нарезать кусочками.

Поместите картофель в миску, подходящую для микроволновки. Накройте сосуд пластиковой крышкой.

Простой и доступный метод приготовления / Фото unsplash

Рассчитываем время:

маленький картофель готовится 5 – 7 минут;

средний – 8 – 9 минут;

большой – 10 – 12 минут.