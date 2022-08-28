Что получится, если приготовить картофель в микроволновке: быстрый и уникальный способ
Источник:24 канал
Оказывается, микроволновка – простой способ сократить время приготовления популярного гарнира. Такой картофель имеет приятный вкус, похожий на запеченный или сваренный на пару.
Приготовить картофель в микроволновке очень просто, а главное – это займет считанные минуты! 24 канал собрал детали оригинального способа приготовления этого гарнира.
Не пропустите Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре
Для того, чтобы картофель в микроволновке получился вкусный, важно выбрать правильную мощность и время приготовления. Это позволит картофелю быстро приготовиться, но не разваливаться. Овощи следует наколоть вилкой, чтобы вода, содержащаяся в них, испарилась в процессе приготовления.
Инструкция по приготовлению картофеля в микроволновке
Картошку среднего размера помойте, кожуру не очищайте. Так она более полезна, ведь содержит клетчатку, да и весь аромат остается под кожурой. Картошку большего размера можно очистить от кожуры и нарезать кусочками.
Поместите картофель в миску, подходящую для микроволновки. Накройте сосуд пластиковой крышкой.
Рассчитываем время:
- маленький картофель готовится 5 – 7 минут;
- средний – 8 – 9 минут;
- большой – 10 – 12 минут.
Что добавить в картофель
Перец – отличная посыпка для картофеля. Он имеет выраженный цвет, очень ароматный и мгновенно придает блюду вкус.
Если хотите добавить картошке немного восточной нотки, посыпьте ее куркумой. Сочетание сладко-пряного вкуса, желтого цвета и насыщенного аромата обязательно вам понравятся.
В каждом доме есть прованские травы. Эта замечательная ароматная смесь отлично дополнит блюдо.