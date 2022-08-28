Приготувати картоплю в мікрохвильовці дуже просто, а головне – це займе лічені хвилини! 24 канал зібрав деталі оригінального способу приготування цього гарніру.
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Для того, щоб картопля у мікрохвильовці вийшла вдалою, важливою обрати правильну потужність і час приготування. Це дозволить картоплі швидко приготуватися, але не розвалюватися. Овочі слід наколоти виделкою, щоб вода, яка в них міститься, вийшла у процесі приготування.
Інструкція з приготування картоплі у мікрохвильовці
Картоплю середнього розміру помийте, шкірку не очищайте. Так вона корисніша, адже містить клітковину, та й увесь аромат залишається під шкіркою. Картоплю більшого розміру можна очистити від шкірки та нарізати шматочками.
Помістіть картоплю в миску, придатну для мікрохвильової печі. Накрийте посудину пластиковою кришкою.
Простий та доступний метод приготування / Фото unsplash
Розраховуємо час:
- маленька картопля готується 5 – 7 хвилин;
- середня картопля – 8 – 9 хвилин;
- велика 10 – 12 хвилин.
Що додати до картоплі
Перець – чудова посипка для картоплі. Він має виражений колір, дуже ароматний і миттєво надає страві смаку.
Якщо хочете додати картоплі трохи східної нотки, посипте її куркумою. Поєднання солодко-пряного смаку, жовтого кольору і насиченого аромату неодмінно вам сподобаються.
У кожного вдома є прованські трави. Ця чудова ароматна суміш чудово доповнить страву. Також додати картоплі особливих відтінків можна чебрецем.