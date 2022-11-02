Варить не нужно: как приготовить питательный и горячий обед без плиты
2 ноября 2022 , 18:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Теплый обед – основа здорового и сбалансированного рациона. Когда пропадает свет, справиться с приготовлением горячего блюда не всегда просто, но решение можно найти всегда.
Если свет исчез и нет газовой поверхности – это не значит, что нужно отказывать себе в горячем блюде. Продуманный подход всегда спасет ситуацию. 24 канал собрал подборку идей, позволяющих приготовить теплый и полезный обед даже в крайне сложных условиях.
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Рецепт гречки без варки
Время: 2 часа
Порций: 2
Каша, которая не нуждается в варке / Фото pexels
Ингредиенты:
- 150 граммов гречки;
- 300 миллилитров кипятка;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Подготовьте указанные ингредиенты. Идеальные пропорции гречки всегда составляют 1:2 (крупа и жидкость).
- Промойте гречку под проточной водой несколько раз (если исчезла вода, достаточно будет замочить крупу на несколько минут и слить лишнюю жидкость).
- Высыпьте гречку в подготовленную посуду (с высокими бортиками, которую можно будет плотно закрыть).
- Добавьте соль и залейте емкость горячей водой.
- Тщательно перемешайте, чтобы крупа со дна тоже окуталась кипятком. Накройте и оставьте минимум на 2 часа для набухания.
- Если после указанного времени на дне сосуда осталась вода, слейте его.
- Добавьте к каше масло и подавайте с колбасой или консервированным тушеным мясом.
Рецепт кускуса, запаренного в кипятке
Время: 15 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 100 граммов кускуса;
- 100 миллилитров воды;
- соль и перец по вкусу;
- щепотка базилика;
- 2 столовых ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Запаривать кускус нужно кипятком в соотношении 1:1.
- Высыпьте кашу в посуду, добавьте специи и оливковое масло.
- Залейте емкость водой и перемешайте вилкой.
- Плотно закройте посуду крышкой.
- Дайте настояться 5 – 7 минут и получите полностью готовый к употреблению гарнир.
- Кускус можно подать с любимыми овощами.