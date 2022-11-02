Варить не нужно: как приготовить питательный и горячий обед без плиты

Теплый обед – основа здорового и сбалансированного рациона. Когда пропадает свет, справиться с приготовлением горячего блюда не всегда просто, но решение можно найти всегда.

Если свет исчез и нет газовой поверхности – это не значит, что нужно отказывать себе в горячем блюде. Продуманный подход всегда спасет ситуацию. 24 канал собрал подборку идей, позволяющих приготовить теплый и полезный обед даже в крайне сложных условиях.

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Рецепт гречки без варки

Время: 2 часа

Порций: 2

Каша, которая не нуждается в варке / Фото pexels

Ингредиенты:

150 граммов гречки;

300 миллилитров кипятка;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте указанные ингредиенты. Идеальные пропорции гречки всегда составляют 1:2 (крупа и жидкость). Промойте гречку под проточной водой несколько раз (если исчезла вода, достаточно будет замочить крупу на несколько минут и слить лишнюю жидкость). Высыпьте гречку в подготовленную посуду (с высокими бортиками, которую можно будет плотно закрыть). Добавьте соль и залейте емкость горячей водой. Тщательно перемешайте, чтобы крупа со дна тоже окуталась кипятком. Накройте и оставьте минимум на 2 часа для набухания. Если после указанного времени на дне сосуда осталась вода, слейте его. Добавьте к каше масло и подавайте с колбасой или консервированным тушеным мясом.

Рецепт кускуса, запаренного в кипятке

Время: 15 минут

Порций: 2

Простое в приготовлении блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

100 граммов кускуса;

100 миллилитров воды;

соль и перец по вкусу;

щепотка базилика;

2 столовых ложки оливкового масла.

Приготовление: