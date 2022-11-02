Варить не нужно: как приготовить питательный и горячий обед без плиты

2 ноября 2022 , 18:45
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Источник:

24 канал

Теплый обед – основа здорового и сбалансированного рациона. Когда пропадает свет, справиться с приготовлением горячего блюда не всегда просто, но решение можно найти всегда.

Если свет исчез и нет газовой поверхности – это не значит, что нужно отказывать себе в горячем блюде. Продуманный подход всегда спасет ситуацию. 24 канал собрал подборку идей, позволяющих приготовить теплый и полезный обед даже в крайне сложных условиях.

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Рецепт гречки без варки

Время: 2 часа
Порций: 2

Каша, которая не нуждается в варке / Фото pexels

Ингредиенты:

  • 150 граммов гречки;
  • 300 миллилитров кипятка;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте указанные ингредиенты. Идеальные пропорции гречки всегда составляют 1:2 (крупа и жидкость).
  2. Промойте гречку под проточной водой несколько раз (если исчезла вода, достаточно будет замочить крупу на несколько минут и слить лишнюю жидкость).
  3. Высыпьте гречку в подготовленную посуду (с высокими бортиками, которую можно будет плотно закрыть).
  4. Добавьте соль и залейте емкость горячей водой.
  5. Тщательно перемешайте, чтобы крупа со дна тоже окуталась кипятком. Накройте и оставьте минимум на 2 часа для набухания.
  6. Если после указанного времени на дне сосуда осталась вода, слейте его.
  7. Добавьте к каше масло и подавайте с колбасой или консервированным тушеным мясом.

Рецепт кускуса, запаренного в кипятке

Время: 15 минут
Порций: 2

Простое в приготовлении блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

  • 100 граммов кускуса;
  • 100 миллилитров воды;
  • соль и перец по вкусу;
  • щепотка базилика;
  • 2 столовых ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. Запаривать кускус нужно кипятком в соотношении 1:1.
  2. Высыпьте кашу в посуду, добавьте специи и оливковое масло.
  3. Залейте емкость водой и перемешайте вилкой.
  4. Плотно закройте посуду крышкой.
  5. Дайте настояться 5 – 7 минут и получите полностью готовый к употреблению гарнир.
  6. Кускус можно подать с любимыми овощами.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська