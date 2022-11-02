Якщо зникло світло та немає газової поверхні – це не означає, що потрібно відмовляти собі у гарячій страві. Продуманий підхід завжди врятує ситуацію. 24 канал зібрав добірку ідей, які дозволять приготувати теплий та корисний обід навіть у вкрай складних умовах.

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Рецепт гречки без варіння

Час: 2 години
Порцій: 2

Каша, яка не потребує варіння / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 150 грамів гречки;
  • 300 мілілітрів окропу;
  • сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Підготуйте зазначені інгредієнти. Ідеальні пропорції гречки завжди складають 1:2 (крупа та рідина).
  2. Промийте гречку під проточною водою кілька разів (якщо зникла вода, то достатньо буде замочити крупу на кілька хвилин і злити зайву рідину).
  3. Висипте гречку у підготовлений посуд (з високими бортиками, який можна буде щільно закрити).
  4. Додайте сіль та залийте ємкість гарячою водою.
  5. Ретельно перемішайте, щоб крупа з дна теж оповилась окропом. Накрийте і залиште мінімум на 2 години для набухання.
  6. Якщо після зазначеного часу на дні посудини залишилися вода, злийте її.
  7. Додайте до каші масло і подавайте з ковбасою або консервованим тушкованим м'ясом.

Рецепт кускусу, запареного в окропі

Час: 15 хвилин
Порцій: 2

Проста у приготуванні страва / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 100 грамів кускусу;
  • 100 мілілітрів води;
  • сіль та перець до смаку;
  • щіпка базиліку;
  • 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  1. Запарювати кускус необхідно окропом у співвідношенні 1:1.
  2. Висипте кашу у посудину додайте спеції та оливкову олію.
  3. Залийте ємкість водою та перемішайте виделкою.
  4. Щільно закрийте посуд кришкою.
  5. Дайте настоятися 5 – 7 хвилин і отримаєте повністю готовий до вживання гарнір.
  6. Кускус можна подати з улюбленими овочами.