Якщо зникло світло та немає газової поверхні – це не означає, що потрібно відмовляти собі у гарячій страві. Продуманий підхід завжди врятує ситуацію. 24 канал зібрав добірку ідей, які дозволять приготувати теплий та корисний обід навіть у вкрай складних умовах.

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Рецепт гречки без варіння

Час: 2 години

Порцій: 2

Каша, яка не потребує варіння / Фото pexels

Інгредієнти:

150 грамів гречки;

300 мілілітрів окропу;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Підготуйте зазначені інгредієнти. Ідеальні пропорції гречки завжди складають 1:2 (крупа та рідина). Промийте гречку під проточною водою кілька разів (якщо зникла вода, то достатньо буде замочити крупу на кілька хвилин і злити зайву рідину). Висипте гречку у підготовлений посуд (з високими бортиками, який можна буде щільно закрити). Додайте сіль та залийте ємкість гарячою водою. Ретельно перемішайте, щоб крупа з дна теж оповилась окропом. Накрийте і залиште мінімум на 2 години для набухання. Якщо після зазначеного часу на дні посудини залишилися вода, злийте її. Додайте до каші масло і подавайте з ковбасою або консервованим тушкованим м'ясом.

Рецепт кускусу, запареного в окропі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Проста у приготуванні страва / Фото pexels

Інгредієнти:

100 грамів кускусу;

100 мілілітрів води;

сіль та перець до смаку;

щіпка базиліку;

2 столові ложки оливкової олії.

Приготування: