Что приготовить на Ивана Купала – рецепты обязательных блюд к праздничному столу
Источник:24 канал
Праздник Ивана Купала – особый для каждого украинца. В этот день проводят множество обрядов, гадают на суженого и прыгают через костер, чтобы скрепить свою любовь. А еще в ночь на Купала смельчаки ищут цветок папоротника! Не нужно также забывать и о праздничном столе на Ивана Купала, ведь он должен быть особенным. Мы подготовили для вас подборку блюд на Ивана Купала: от кулаги до кваса.
Рецепт кулаги
Начинать день на Ивана Купала нужно со сладкой каши кулаги. Традиционно ее готовят из пшеничной или ячневой крупы с добавлением ягод или фруктов.
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- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 5
Каша с ягодами / Фото Челенджер
– 2 стакана ячневой крупы;
– 1 л молока
– 50 г сливочного масла;
– сахар на ваш вкус;
– ягоды для декора.
- Вылейте молоко в глубокую кастрюлю, посыпьте сахаром и доведите до кипения.
- Высыпьте крупу в горячее молоко и при постоянном помешивании варите кашу до загустения.
- Подготовьте керамические горшки или стеклянные формы для выпекания. Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Переложите кашу в формы и выпекайте до готовности в духовке.
- Растопите сливочное масло и полейте им готовую кулагу.
- Перед подачей к столу добавьте в кашу ягоды. Приятного аппетита!
Клецки из картофеля
Картофельные или мучные клецки подавали с поджаренным луком, шкварками, мясом или сметаной.
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Клецки из картофеля / Фото Блюда юа
– 500 г картофеля;
– 2 куриных яйца,
– 6 – 7 ст. л. муки;
– щепотка соли.
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
- Слейте лишнюю воду и разомните картофель в пюре.
- Охладите пюре и добавьте к нему черный молотый перец, муку и яйца.
- Замесите тесто на галушки и сформируйте галушки.
- Отварите их в подсоленной кипящей воде до готовности. 3 минут будет достаточно.
- Подавайте клецки из картофеля со сливочным маслом, сметаной или шкварками. Приятного тебе аппетита!
Заливной пирог с яйцом и зеленым луком
Традиционная выпечка на Ивана Купала – пироги. Их можно готовить с любыми начинками: ягодами, овощами, зеленью, мясом или рыбой.
Время: 70 минут
Порции: 6 – 8
Заливной пирог / Фото Пошепки
– 6 шт. куриных яиц для начинки;
– 4 шт. куриных яиц для теста;
– 400 мл кефира;
– 100 г майонеза;
– 400 г муки;
– 1 ст. л. сахара,
– 18 г разрыхлителя для теста;
– 1 яичный желток;
– 1 ст. л. сметаны
– 2 ст. л. кунжута;
– 200 г зеленого лука;
– 50 г укропа;
– 30 г сливочного масла;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Для начинки отварите яйца в подсоленной воде до готовности. Очистите от скорлупы и нарежьте мелким кубиком.
- В глубокой миске смешайте яйца, мелко порезанную зелень укропа и лука и перемешайте. Добавьте специи на ваш вкус.
- К начинке влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Для приготовления теста вбейте в миску яйца, посолите и всыпьте сахар. Взбейте яичную массу до пены.
- Добавьте к яичной массе майонез и кефир – перемешайте все ингредиенты.
- Тщательно просейте муку с разрыхлителем в яичную массу и замесите тесто.
- В форму для выпекания пирога вылейте половину теста. Сверху выложите начинку и залейте оставшимся тестом.
- Смажьте верх теста желтком. Посыпьте пирог семенами кунжута.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте заливной пирог 40 – 50 минут.
- Охладите готовый пирог и подавайте его к столу. Приятного аппетита!
Вареники с вишней
На Ивана Купала хозяйки традиционно готовили вареники, а начинки к блюду могут быть разными: картофель, сыр, вишня, варенье или капуста.
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Вареники с вишней / Фото Зеленая усадьба
– 600 г муки;
– 150 мл воды;
– 3 шт. куриных яиц;
– 1 кг вишни без косточек;
– 200 г сахара;
– сливочное масло на ваш вкус.
- Засыпьте вишню без косточек сахаром и дайте настояться 2 – 3 часа. Слейте сок из ягод.
- Для приготовления теста смешайте просеянную муку, яйца, щепотку соли. Замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть в холодильнике 30 минут.
- Раскатайте тесто, вырежьте стаканом кружочки для вареников.
- Начините тесто вишнями, крепко соедините края.
- Отварите вареники в кипящей воде 3 минуты, до готовности.
- Подавайте вареники с вишней к столу со сливочным маслом. Приятного аппетита!
Праздничные блины на молоке
С блинами на Ивана Купала связано поверье, если девушка приготовила их на праздник, и угостила молодого парня – суждено им быть вместе.
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 5
Блины / Фото Рудь
– 500 мл молока
– 3 шт. куриных яиц;
– 2 ст. л. сахара,
– щепотка соли;
– щепотка соды;
– 2 стакана муки;
– 2 ст. л. растительного масла.
- Соедините яйца с сахаром и солью, перемешайте смесь до однородной консистенции.
- Подогрейте молоко до комнатной температуры.
- Влейте половину молока в яичную смесь и перемешайте.
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями всыпте муку в яичную массу и перемешайте.
- Добавьте в тесто соду и перемешайте.
- Вылейте остальное молоко, масло и перемешайте тесто на блины и отставьте "отдохнуть" на 20 минут.
- Разогрейте сковороду и жарьте на ней блины с обеих сторон до готовности.
- Подавайте блины к столу. Приятного аппетита!
Варианты начинок для блинов:
- сыр;
- мак;
- икра;
- красная рыба;
- варенье или джемы;
- свежие ягоды;
- капуста;
- грибы;
- вареное мясо.
Травяной чай
Наши предки верили, что различные травы на Ивана Купала обладали особой силой и магией, а чай считался волшебным и целебным.
Чай / Фото Блог Метро
Для приготовления чая собирали листья различных садовых деревьев: липы, вишни, смородины, яблони, и травы: чабрец, душицу, календулу.
Квас
Квас – традиционный напиток, без которого не обходилось ни одно лето и ни один праздничный стол у наших предков. У каждой семьи был свой особый рецепт приготовления домашнего кваса.
Домашний квас / Фото Блог Метро
Празднуйте Ивана Купала, готовьте вкусные блюда и передавайте традиции и обычаи наших предков детям!