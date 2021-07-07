Что приготовить на Ивана Купала – рецепты обязательных блюд к праздничному столу

7 июля 2021 , 11:33
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Источник:

24 канал

Праздник Ивана Купала – особый для каждого украинца. В этот день проводят множество обрядов, гадают на суженого и прыгают через костер, чтобы скрепить свою любовь. А еще в ночь на Купала смельчаки ищут цветок папоротника! Не нужно также забывать и о праздничном столе на Ивана Купала, ведь он должен быть особенным. Мы подготовили для вас подборку блюд на Ивана Купала: от кулаги до кваса.

Рецепт кулаги

Начинать день на Ивана Купала нужно со сладкой каши кулаги. Традиционно ее готовят из пшеничной или ячневой крупы с добавлением ягод или фруктов.

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  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 5


Каша с ягодами / Фото Челенджер

Ингредиенты:
– 2 стакана ячневой крупы;
– 1 л молока
– 50 г сливочного масла;
– сахар на ваш вкус;
– ягоды для декора.
  1. Вылейте молоко в глубокую кастрюлю, посыпьте сахаром и доведите до кипения.
  2. Высыпьте крупу в горячее молоко и при постоянном помешивании варите кашу до загустения.
  3. Подготовьте керамические горшки или стеклянные формы для выпекания. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  4. Переложите кашу в формы и выпекайте до готовности в духовке.
  5. Растопите сливочное масло и полейте им готовую кулагу.
  6. Перед подачей к столу добавьте в кашу ягоды. Приятного аппетита!

Клецки из картофеля

Картофельные или мучные клецки подавали с поджаренным луком, шкварками, мясом или сметаной.

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Клецки из картофеля / Фото Блюда юа

Ингредиенты:
– 500 г картофеля;
– 2 куриных яйца,
– 6 – 7 ст. л. муки;
– щепотка соли.
  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
  2. Слейте лишнюю воду и разомните картофель в пюре.
  3. Охладите пюре и добавьте к нему черный молотый перец, муку и яйца.
  4. Замесите тесто на галушки и сформируйте галушки.
  5. Отварите их в подсоленной кипящей воде до готовности. 3 минут будет достаточно.
  6. Подавайте клецки из картофеля со сливочным маслом, сметаной или шкварками. Приятного тебе аппетита!

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком

Традиционная выпечка на Ивана Купала – пироги. Их можно готовить с любыми начинками: ягодами, овощами, зеленью, мясом или рыбой.

Время: 70 минут
Порции: 6 – 8


Заливной пирог / Фото Пошепки

Ингредиенты:
– 6 шт. куриных яиц для начинки;
– 4 шт. куриных яиц для теста;
– 400 мл кефира;
– 100 г майонеза;
– 400 г муки;
– 1 ст. л. сахара,
– 18 г разрыхлителя для теста;
– 1 яичный желток;
– 1 ст. л. сметаны
– 2 ст. л. кунжута;
– 200 г зеленого лука;
– 50 г укропа;
– 30 г сливочного масла;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
  1. Для начинки отварите яйца в подсоленной воде до готовности. Очистите от скорлупы и нарежьте мелким кубиком.
  2. В глубокой миске смешайте яйца, мелко порезанную зелень укропа и лука и перемешайте. Добавьте специи на ваш вкус.
  3. К начинке влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  4. Для приготовления теста вбейте в миску яйца, посолите и всыпьте сахар. Взбейте яичную массу до пены.
  5. Добавьте к яичной массе майонез и кефир – перемешайте все ингредиенты.
  6. Тщательно просейте муку с разрыхлителем в яичную массу и замесите тесто.
  7. В форму для выпекания пирога вылейте половину теста. Сверху выложите начинку и залейте оставшимся тестом.
  8. Смажьте верх теста желтком. Посыпьте пирог семенами кунжута.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте заливной пирог 40 – 50 минут.
  10. Охладите готовый пирог и подавайте его к столу. Приятного аппетита!

Вареники с вишней

На Ивана Купала хозяйки традиционно готовили вареники, а начинки к блюду могут быть разными: картофель, сыр, вишня, варенье или капуста.

  1. Время: 60 минут
  2. Порции: 6 – 8


Вареники с вишней / Фото Зеленая усадьба

Ингредиенты:
– 600 г муки;
– 150 мл воды;
– 3 шт. куриных яиц;
– 1 кг вишни без косточек;
– 200 г сахара;
– сливочное масло на ваш вкус.
  1. Засыпьте вишню без косточек сахаром и дайте настояться 2 – 3 часа. Слейте сок из ягод.
  2. Для приготовления теста смешайте просеянную муку, яйца, щепотку соли. Замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть в холодильнике 30 минут.
  3. Раскатайте тесто, вырежьте стаканом кружочки для вареников.
  4. Начините тесто вишнями, крепко соедините края.
  5. Отварите вареники в кипящей воде 3 минуты, до готовности.
  6. Подавайте вареники с вишней к столу со сливочным маслом. Приятного аппетита!

Праздничные блины на молоке

С блинами на Ивана Купала связано поверье, если девушка приготовила их на праздник, и угостила молодого парня – суждено им быть вместе.

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 5


Блины / Фото Рудь

Ингредиенты:
– 500 мл молока
– 3 шт. куриных яиц;
– 2 ст. л. сахара,
– щепотка соли;
– щепотка соды;
– 2 стакана муки;
– 2 ст. л. растительного масла.
  1. Соедините яйца с сахаром и солью, перемешайте смесь до однородной консистенции.
  2. Подогрейте молоко до комнатной температуры.
  3. Влейте половину молока в яичную смесь и перемешайте.
  4. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями всыпте муку в яичную массу и перемешайте.
  5. Добавьте в тесто соду и перемешайте.
  6. Вылейте остальное молоко, масло и перемешайте тесто на блины и отставьте "отдохнуть" на 20 минут.
  7. Разогрейте сковороду и жарьте на ней блины с обеих сторон до готовности.
  8. Подавайте блины к столу. Приятного аппетита!

Варианты начинок для блинов:

  • сыр;
  • мак;
  • икра;
  • красная рыба;
  • варенье или джемы;
  • свежие ягоды;
  • капуста;
  • грибы;
  • вареное мясо.

Травяной чай

Наши предки верили, что различные травы на Ивана Купала обладали особой силой и магией, а чай считался волшебным и целебным.


Чай / Фото Блог Метро

Для приготовления чая собирали листья различных садовых деревьев: липы, вишни, смородины, яблони, и травы: чабрец, душицу, календулу.

Квас

Квас – традиционный напиток, без которого не обходилось ни одно лето и ни один праздничный стол у наших предков. У каждой семьи был свой особый рецепт приготовления домашнего кваса.


Домашний квас / Фото Блог Метро 

Празднуйте Ивана Купала, готовьте вкусные блюда и передавайте традиции и обычаи наших предков детям!

Автор: Богданна Рибак