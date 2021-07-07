Что приготовить на Ивана Купала – рецепты обязательных блюд к праздничному столу

Праздник Ивана Купала – особый для каждого украинца. В этот день проводят множество обрядов, гадают на суженого и прыгают через костер, чтобы скрепить свою любовь. А еще в ночь на Купала смельчаки ищут цветок папоротника! Не нужно также забывать и о праздничном столе на Ивана Купала, ведь он должен быть особенным. Мы подготовили для вас подборку блюд на Ивана Купала: от кулаги до кваса.

Рецепт кулаги

Начинать день на Ивана Купала нужно со сладкой каши кулаги. Традиционно ее готовят из пшеничной или ячневой крупы с добавлением ягод или фруктов.

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Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 5



Каша с ягодами / Фото Челенджер

Вылейте молоко в глубокую кастрюлю, посыпьте сахаром и доведите до кипения. Высыпьте крупу в горячее молоко и при постоянном помешивании варите кашу до загустения. Подготовьте керамические горшки или стеклянные формы для выпекания. Разогрейте духовку до 190 градусов. Переложите кашу в формы и выпекайте до готовности в духовке. Растопите сливочное масло и полейте им готовую кулагу. Перед подачей к столу добавьте в кашу ягоды. Приятного аппетита!

Клецки из картофеля

– 2 стакана ячневой крупы;– 1 л молока– 50 г сливочного масла;– сахар на ваш вкус;– ягоды для декора.

Картофельные или мучные клецки подавали с поджаренным луком, шкварками, мясом или сметаной.

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Клецки из картофеля / Фото Блюда юа

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте лишнюю воду и разомните картофель в пюре. Охладите пюре и добавьте к нему черный молотый перец, муку и яйца. Замесите тесто на галушки и сформируйте галушки. Отварите их в подсоленной кипящей воде до готовности. 3 минут будет достаточно. Подавайте клецки из картофеля со сливочным маслом, сметаной или шкварками. Приятного тебе аппетита!

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком

– 500 г картофеля;– 2 куриных яйца,– 6 – 7 ст. л. муки;– щепотка соли.

Традиционная выпечка на Ивана Купала – пироги. Их можно готовить с любыми начинками: ягодами, овощами, зеленью, мясом или рыбой.

Время: 70 минут

Порции: 6 – 8



Заливной пирог / Фото Пошепки

Для начинки отварите яйца в подсоленной воде до готовности. Очистите от скорлупы и нарежьте мелким кубиком. В глубокой миске смешайте яйца, мелко порезанную зелень укропа и лука и перемешайте. Добавьте специи на ваш вкус. К начинке влейте растопленное сливочное масло и перемешайте. Для приготовления теста вбейте в миску яйца, посолите и всыпьте сахар. Взбейте яичную массу до пены. Добавьте к яичной массе майонез и кефир – перемешайте все ингредиенты. Тщательно просейте муку с разрыхлителем в яичную массу и замесите тесто. В форму для выпекания пирога вылейте половину теста. Сверху выложите начинку и залейте оставшимся тестом. Смажьте верх теста желтком. Посыпьте пирог семенами кунжута. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте заливной пирог 40 – 50 минут. Охладите готовый пирог и подавайте его к столу. Приятного аппетита!

Вареники с вишней

– 6 шт. куриных яиц для начинки;– 4 шт. куриных яиц для теста;– 400 мл кефира;– 100 г майонеза;– 400 г муки;– 1 ст. л. сахара,– 18 г разрыхлителя для теста;– 1 яичный желток;– 1 ст. л. сметаны– 2 ст. л. кунжута;– 200 г зеленого лука;– 50 г укропа;– 30 г сливочного масла;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу.

На Ивана Купала хозяйки традиционно готовили вареники, а начинки к блюду могут быть разными: картофель, сыр, вишня, варенье или капуста.

Время: 60 минут Порции: 6 – 8



Вареники с вишней / Фото Зеленая усадьба

Засыпьте вишню без косточек сахаром и дайте настояться 2 – 3 часа. Слейте сок из ягод. Для приготовления теста смешайте просеянную муку, яйца, щепотку соли. Замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть в холодильнике 30 минут. Раскатайте тесто, вырежьте стаканом кружочки для вареников. Начините тесто вишнями, крепко соедините края. Отварите вареники в кипящей воде 3 минуты, до готовности. Подавайте вареники с вишней к столу со сливочным маслом. Приятного аппетита!

Праздничные блины на молоке

– 600 г муки;– 150 мл воды;– 3 шт. куриных яиц;– 1 кг вишни без косточек;– 200 г сахара;– сливочное масло на ваш вкус.

С блинами на Ивана Купала связано поверье, если девушка приготовила их на праздник, и угостила молодого парня – суждено им быть вместе.

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 5



Блины / Фото Рудь

Соедините яйца с сахаром и солью, перемешайте смесь до однородной консистенции. Подогрейте молоко до комнатной температуры. Влейте половину молока в яичную смесь и перемешайте. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями всыпте муку в яичную массу и перемешайте. Добавьте в тесто соду и перемешайте. Вылейте остальное молоко, масло и перемешайте тесто на блины и отставьте "отдохнуть" на 20 минут. Разогрейте сковороду и жарьте на ней блины с обеих сторон до готовности. Подавайте блины к столу. Приятного аппетита!

Варианты начинок для блинов:

сыр;

мак;

икра;

красная рыба;

варенье или джемы;

свежие ягоды;

капуста;

грибы;

вареное мясо.

Травяной чай

– 500 мл молока– 3 шт. куриных яиц;– 2 ст. л. сахара,– щепотка соли;– щепотка соды;– 2 стакана муки;– 2 ст. л. растительного масла.

Наши предки верили, что различные травы на Ивана Купала обладали особой силой и магией, а чай считался волшебным и целебным.



Чай / Фото Блог Метро

Для приготовления чая собирали листья различных садовых деревьев: липы, вишни, смородины, яблони, и травы: чабрец, душицу, календулу.

Квас

Квас – традиционный напиток, без которого не обходилось ни одно лето и ни один праздничный стол у наших предков. У каждой семьи был свой особый рецепт приготовления домашнего кваса.



Домашний квас / Фото Блог Метро

Празднуйте Ивана Купала, готовьте вкусные блюда и передавайте традиции и обычаи наших предков детям!