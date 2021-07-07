Рецепт кулаги
Починати день на Івана Купала потрібно із солодкою каші кулаги. Традиційно її готують з пшеничної або ячної крупи з додаванням ягід чи фруктів.
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- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 5
Каша з ягодами / Фото Челенджер
- Вилийте молоко в глибоку каструлю, посипте цукром та доведіть до кипіння.
- Висипте крупу в гаряче молоко та при постійному помішуванні варіть кашу до загустіння.
- Підготуйте керамічні горщики або скляні форми для випікання. Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Перекладіть кашу в форми та випікайте до готовності в духовці.
- Розтопіть вершкове масло та полийте ним готову кулагу.
- Перед подачею до столу додайте до каші ягоди. Смачного!
Галушки з картоплі
Картопляні або борошняні галушки подавали з підсмаженою цибулею, шкварками, м'ясом або сметаною.
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Галушки з картоплі / Фото Страви юа
- Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності.
- Злийте зайву воду та розімніть картоплю в пюре.
- Охолодіть пюре та додайте до нього чорний мелений перець, борошно та яйця.
- Замісіть тісто на галушки та сформуйте галушки.
- Відваріть їх у підсоленій киплячій воді до готовності. 3 хвилин буде достатньо.
- Подавайте галушки з картоплі з вершковим маслом, сметаною або шкварками. Смачного!
Заливний пиріг з яйцем та зеленою цибулею
Традиційна випічка на Івана Купала – пироги. Їх можна готувати з будь-якими начинками: ягодами, овочами, зеленню, м'ясом чи рибою.
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6 – 8
Заливний пиріг / Фото Пошепки
- Для начинки відваріть яйця у підсоленій воді до готовності. Почистіть від шкарлупи та наріжте дрібним кубиком.
- У глибокій мисці змішайте яйця, дрібно порізану зелень кропу та цибулі й перемішайте. Додайте спецій на ваш смак.
- До начинки влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
- Для приготування тіста вибийте в миску яйця, посоліть та всипте цукру. Збийте яєчну масу до піни.
- Додайте до яєчної маси майонез та кефір – перемішайте всі інгредієнти.
- Ретельно просійте борошно з розпушувачем до яєчної маси та замісіть тісто.
- У форму для випікання пирога вилийте половину тіста. Зверху викладіть начинку та залийте рештою тіста.
- Змастіть верх тіста жовтком. Посипте пиріг насінням кунжуту.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте заливний пиріг 40 – 50 хвилин.
- Охолодіть готовий пиріг та подавайте його до столу. Смачного!
Вареники з вишнею
На Івана Купала господині традиційно готували вареники, а начинки до страви можуть бути різними: картопля, сир, вишня, варення або капуста.
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Вареники з вишнями / Фото Зелена садиба
- Засипте вишню без кісточок цукром та дайте настоятися 2 – 3 години. Злийте сік з ягід.
- Для приготування тіста змішайте просіяне борошно, яйця, дрібку солі. Замісіть еластичне тісто та дайте йому відпочити в холодильнику 30 хвилин.
- Розкачайте тісто, виріжте склянкою кружечки для вареників.
- Начиніть тісто вишнями, міцно защепіть краї.
- Відваріть вареники у киплячій воді 3 хвилини, до готовності.
- Подавайте вареники з вишнями до столу з вершковим маслом. Смачного!
Святкові млинці на молоці
З млинцями на Івана Купала пов'язане повір'я, якщо дівчина приготувала їх на свято, та пригостила молодого хлопця – судилося їм бути разом.
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 5
Млинці / Фото Рудь
- З'єднайте яйця з цукром та сіллю, перемішайте суміш до однорідної консистенції.
- Підігрійте молоко до кімнатної температури.
- Влийте половину молока у яєчну суміш та перемішайте.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та перемішуйте.
- Додайте до тіста соду та перемішайте.
- Вилийте решту молока, олію та перемішайте тісто на млинці та відставте "відпочити" на 20 хвилин.
- Розігрійте сковорідку та смажте на ній млинці з обох сторін до готовності.
- Подавайте млинці до столу. Смачного!
Варіанти начинок для млинців:
- сир;
- мак;
- ікра;
- червона риба;
- варення або джеми;
- свіжі ягоди;
- капуста;
- гриби;
- варене м'ясо.
Трав'яний чай
Наші предки вірили, що різноманітні трави у на Івана Купала володіли особливою силою та магією, а чай вважався чарівним та цілющим.
Чай / Фото Блог Метро
Для приготування чаю збирали листя різних садових дерев: липи, вишні, смородини, яблуні, і трави: чебрець, материнку, календулу.
Квас
Квас – традиційний напій, без якого не обходилося жодне літо і жоден святковий стіл у наших предків. У кожної родини був свій особливий рецепт приготування домашнього квасу.
Домашній квас / Фото Блог Метро
Святкуйте Івана Купала, готуйте смачні страви та передавайте традиції й звичаї наших предків дітям!