Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рождественско-новогодние праздники запоминаются невероятной атмосферой и колоритом. Ведь именно в это время в каждом украинском доме люди собираются за одним столом, едят праздничные блюда и колядуют.

Особенно в такие сложные времена важно сохранять и передавать следующим поколениям эти традиции, сообщает 24 Канал. Так что украинцы накрывают пышный стол, где нередко ключевое место занимает курятина.

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Этот продукт очень популярен на Новый год, ведь как взрослые, так и дети не смогут удержаться от сочного окорочка или голени с золотистой корочкой.

Праздничный стол можно накрыть быстро

Главный секрет приготовления курятины – качественное мясо и правильный маринад. Если это звучит слишком сложно, тогда есть отличное готовое решение – продукция ТМ "Наша Ряба Аппетитная". С ней процесс подготовки к Новому году и встречи гостей превратится в приятные хлопоты.

Курочка ТМ "Наша Ряба Аппетитная" имеет немало преимуществ, в частности:

Быстрое приготовление. Блюда на основе свежемаринованной курочки от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" не требуют затрат времени и энергии. Неповторимые маринады. Курятину маринуют, используя особые сочетания специй и ингредиентов. В ассортименте ТМ "Наша Ряба Аппетитная" немало маринадов, которые уже успели завоевать любовь многих украинцев. Уникальность. Благодаря эксклюзивной рецептуре невозможно найти аналогичную продукцию на полках супермаркетов. Более того, подобных позиций нет и среди нефасованных вариантов курятины. Новые вкусы. Бренд внимательно изучает предпочтения потребителей, благодаря чему создаются новые маринады, делающие мясо просто неповторимым. Гарантированное качество и удобная упаковка. Выбирая продукцию ТМ "Наша Ряба Аппетитная", можно быть уверенными, что эта курятина является качественной. Ведь в каждой упаковке – только свежее и сертифицированное мясо.

Для праздничного стола отлично подойдут курочка в вишневом маринаде, голени в апельсиновом маринаде, бедра "Айдахо" в томатном маринаде и шашлык из мяса бедра "Томат и базилик". А как их вкусно и быстро приготовить, рассказываем дальше.

Курочка в вишневом маринаде на картофельно-чесночной подушке

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 8

Готовим курочку в вишневом маринаде / Фото Shutterstock

– упаковка– 1 килограмм картофеля;– 2 головки чеснока;– соль и черный молотый перец по вкусу;– свежий розмарин или базилик по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель. Порежьте его пополам, добавьте соль и перец по вкусу, после чего выложите в форму для запекания. Снимите верхнюю шелуху с чеснока. Разрежьте его пополам и отправьте к картофелю. Сверху на овощи выложите курочку в вишневом маринаде. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке не менее 60 минут. В результате курочка и картофель должны приобрести приятный золотистый цвет. Готовое блюдо украсьте свежим базиликом или веточками розмарина.

Ароматные куриные голени со сливочным маслом и цитрусами

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Куриные голени – отличное блюдо на Новый год / Фото Shutterstock

– упаковка– 50 граммов сливочного масла;– 2 апельсина;– зелень по вкусу.

Приготовление:

Помойте апельсины, нарежьте на 4 части. Выложите в форму для запекания. Сверху разложите голени в апельсиновом маринаде и кусочки сливочного масла. Запекайте голени 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовое блюдо украсьте зеленью.

Куриные окорочка, запеченные под пармезановой шапкой

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Окорочка, запеченные под пармезановой шапкой / Фото Shutterstock

– упаковка– 300 граммов брокколи или цветной капусты;– 50 граммов пармезана;– 2 томата;– зелень по вкусу.

Приготовление:

В форму для запекания положите соцветия брокколи или цветной капусты. Вымойте томаты, нарежьте их произвольными кусками и отправьте к капусте. Сверху разложите бедра в томатном маринаде. Выпекайте блюдо 30 минут при 180 градусах. Готовые бедра с томатами и капустой посыпьте пармезаном и запекайте еще 10 минут, чтобы сырная шапка зарумянилась. Перед подачей украсьте зеленью.

Шашлыки на шпажках с овощами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Готовим шашлыки на шпажках с овощами / Фото Shutterstock

– упаковка– 2 болгарских перца разных цветов;– 1 цукини;– 1 томат;– лимон, зелень по вкусу;– большие шпажки.

Приготовление:

Извлеките из перцев сердцевину. Порежьте их на средние кусочки. Цукини нарежьте кружками, а томаты – на 4 части. Наколите все овощи и мясо на деревянные шпажки. После каждого кусочка курочки должен идти любой овощ по вашему вкусу. Жарьте шашлыки 30 минут на сковороде, периодически переворачивая, чтобы каждая сторона зарумянилась. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!