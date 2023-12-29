Особливо у такі складні часи важливо зберігати та передавати наступним поколінням ці традиції, зазначає 24 Канал. Тож українці накривають пишний стіл, де нерідко ключове місце посідає курятина.

Варто спробувати Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Цей продукт дуже популярний на Новий рік, адже як дорослі, так і діти не зможуть втриматися від соковитого стегенця чи гомілки із золотавою скоринкою.

Святковий стіл можна накрити швидко

Головний секрет у приготуванні курятини – якісне м'ясо та правильний маринад. Якщо це звучить надто складно, тоді є чудове готове рішення – продукція ТМ "Наша Ряба Апетитна". З нею процес підготовки до Нового року та зустрічі гостей перетвориться на приємні клопоти.

Курочка ТМ "Наша Ряба Апетитна" має чимало переваг, зокрема:

Швидке приготування. Страви на основі свіжомаринованої курочки від ТМ "Наша Ряба Апетитна" не потребують витрат часу та енергії. Неповторні маринади. Курятину маринують, використовуючи особливі поєднання спецій та інгредієнтів. В асортименті ТМ "Наша Ряба Апетитна" є чимало маринадів, які вже встигли завоювати любов багатьох українців. Унікальність. Завдяки ексклюзивній рецептурі неможливо знайти аналогічної продукції на полицях супермаркетів. Ба більше, подібних позицій немає й серед нефасованих варіантів курятини. Нові смаки. Бренд уважно вивчає вподобання споживачів, завдяки чому створюються нові маринади, які роблять м'ясо просто неповторним. Гарантована якість та зручне пакування. Обираючи продукцію ТМ "Наша Ряба Апетитна", можна бути впевненими, що ця курятина є якісною. Адже у кожній упаковці – лише свіже та сертифіковане м'ясо.

Для святкового столу чудово підійдуть курочка у вишневому маринаді, гомілки в апельсиновому маринаді, стегна "Айдахо" у томатному маринаді та шашлик з м’яса стегна "Томат та базилік". А як їх смачно та швидко приготувати, розповідаємо далі.

Курочка у вишневому маринаді на картопляно-часниковій подушці

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 8

Готуємо курочку у вишневому маринаді / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курочки у вишневому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 1 кілограм картоплі;

– 2 головки часнику;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– свіжий розмарин чи базилік до смаку.

Приготування:

Почистьте картоплю. Поріжте її навпіл, додайте сіль і перець до смаку, після чого викладіть у форму для запікання Зніміть верхнє лушпиння з часнику. Розріжте його навпіл й відправте до картоплі. Зверху на овочі викладіть курочку у вишневому маринаді. Випікайте страву у розігрітій до 180 градусів духовці щонайменше 60 хвилин. В результаті курочка та картопля повинні набути приємного золотавого кольору. Готову страву прикрасьте свіжим базиліком чи гілочками розмарину.

Ароматні курячі гомілки з вершковим маслом та цитрусами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Курячі гомілки – чудова страва на Новий рік / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка гомілок в апельсиновому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 апельсини;

– зелень до смаку.

Приготування:

Помийте апельсини, наріжте на 4 частинки. Викладіть у форму для запікання. Зверху розкладіть гомілки в апельсиновому маринаді та шматочки вершкового масла. Запікайте гомілки 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Готову страву прикрасьте зеленню.

Курячі стегенця, запечені під пармезановою шапкою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Стегенця, запечені під пармезановою шапкою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка стегон "Айдахо" у томатному маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 300 грамів броколі або цвітної капусти;

– 50 грамів пармезану;

– 2 томати;

– зелень до смаку.

Приготування:

У форму для запікання покладіть суцвіття броколі чи цвітної капусти. Помийте томати, наріжте їх довільними шматками та відправте до капусти. Зверху розкладіть стегна у томатному маринаді. Випікайте страву 30 хвилин при 180 градусах. Готові стегна з томатами і капустою посипте пармезаном та запікайте ще 10 хвилин, аби сирна шапка зарум'янилася. Перед подачею прикрасьте зеленню.

Шашлики на шпажках з овочами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Готуємо шашлики на шпажках з овочами / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка шашлику з м'яса стегна "Томат та базилік" ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 2 болгарські перці різних кольорів;

– 1 цукіні;

– 1 томат;

– лимон, зелень до смаку;

– великі шпажки.

Приготування:

Вийміть з перців серцевину. Поріжте їх на середні шматочки. Цукіні наріжте кружальцями, а томати – на 4 частинки. Наштрикніть усі овочі та м'ясо на дерев'яні шпажки. Після кожного шматочка курочки повинен йти будь-який овоч на ваш смак. Смажте шашлики 30 хвилин на пательні, періодично перевертаючи, аби кожен бік зарум'янився. Перед подачею посипте зеленню.

Смачного!