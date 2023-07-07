Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда.
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Рецепт воды с лимоном и мятой
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Так освежает / Фото unsplash
Приготовление:
- Веточки мяты и лимон помойте.
- С веточек мяты оборвите листья, лимон нарежьте на ломтики.
- В подготовленный, чистый кувшин выложите мяту и лимон.
- Залейте кипяченой, горячей водой.
- Затем добавьте холодную минеральную воду.
- Перемешайте и отставьте примерно на час, чтобы вода прошла через мяту и лимон.