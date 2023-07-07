Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда.

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Рецепт воды с лимоном и мятой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Так освежает / Фото unsplash

Приготовление:

  • Веточки мяты и лимон помойте.
  • С веточек мяты оборвите листья, лимон нарежьте на ломтики.
  • В подготовленный, чистый кувшин выложите мяту и лимон.
  • Залейте кипяченой, горячей водой.
  • Затем добавьте холодную минеральную воду.
  • Перемешайте и отставьте примерно на час, чтобы вода прошла через мяту и лимон.