Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда.

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Рецепт воды с лимоном и мятой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Так освежает / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 200 миллилитров кипяченой воды;

– 800 миллилитров холодной минеральной воды;

– пол лимона;

– несколько веточек мяты.

Приготовление: