Больше не будете покупать напитки из магазина: вода с лимоном и мятой – рецепт на каждый день
7 июля 2023, 20:45Читати новину українською
Источник:zrobtosmacznie
Вода с мятой и лимоном – это отличный и освежающий напиток. В сочетании со льдом он идеально подходит для жарких дней.
Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда.
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Рецепт воды с лимоном и мятой
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 200 миллилитров кипяченой воды;
– 800 миллилитров холодной минеральной воды;
– пол лимона;
– несколько веточек мяты.
Приготовление:
- Веточки мяты и лимон помойте.
- С веточек мяты оборвите листья, лимон нарежьте на ломтики.
- В подготовленный, чистый кувшин выложите мяту и лимон.
- Залейте кипяченой, горячей водой.
- Затем добавьте холодную минеральную воду.
- Перемешайте и отставьте примерно на час, чтобы вода прошла через мяту и лимон.