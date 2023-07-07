Больше не будете покупать напитки из магазина: вода с лимоном и мятой – рецепт на каждый день

7 июля 2023, 20:45
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Источник:

zrobtosmacznie

Вода с мятой и лимоном – это отличный и освежающий напиток. В сочетании со льдом он идеально подходит для жарких дней.

Рецепт очень прост, вам понадобится только кувшин, вода, несколько листочков мяты и ломтики лимона. Семейные посиделки или дружеские вечеринки – этот напиток будет уместен всегда.

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Рецепт воды с лимоном и мятой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Так освежает / Фото unsplash

Ингредиенты:
200 миллилитров кипяченой воды;
– 800 миллилитров холодной минеральной воды;
– пол лимона;
– несколько веточек мяты.

Приготовление:

  • Веточки мяты и лимон помойте.
  • С веточек мяты оборвите листья, лимон нарежьте на ломтики.
  • В подготовленный, чистый кувшин выложите мяту и лимон.
  • Залейте кипяченой, горячей водой.
  • Затем добавьте холодную минеральную воду.
  • Перемешайте и отставьте примерно на час, чтобы вода прошла через мяту и лимон.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська