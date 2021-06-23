Ужин за 30 минут: 4 вкусных блюда из курицы на любой вкус и случай

Надоело каждый вечер после работы торчать на кухне, когда так хочется отдохнуть? Мы подготовили для вас четыре рецепта нереально вкусных блюд из курятины, которые готовятся быстро и нравятся самым требовательным гурманам. В восторге будет вся ваша семья!
Курица, в частности ее филе, – чрезвычайно нежное и диетическое мясо, которое не требует долгого маринования или тушения. А с ТМ "Наша Ряба" готовить курятину стало еще легче. Теперь вы можете приобрести уже нарезанное свежее мясо: кубиками, стрипсами, на отбивные или на шницели. Его надо просто вынуть из упаковки и приготовить по одному из наших рецептов, или и по всем четырем. Приятного вам вечера и вкусного ужина!
Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Куриные стрипсы с медом и кунжутом: простой рецепт для изысканного обеда
Время: 30 минут
Порции: 3
Нежные стрипсы в медовом соусе / Фото "Наша Ряба"
– 500 г куриных стрипсов ТМ "Наша Ряба";
– 40 мл соевого соуса;
– 100 г белого кунжута;
– 150 г крахмала;
– 100 г меда;
– оливковое масло для жарки;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец.
Приготовление:
- Почистите от шелухи и натрите на мелкой терке чеснок и соедините его с соевым соусом и черным молотым перцем. Маринад как следует перемешайте.
- Замаринуйте в соевом соусе со специями уже нарезанные куриные стрипсы и оставьте на 10 – 15 минут.
- Нарежьте болгарский перец соломкой, а лук – полукольцами.
- Замаринованную курятину обкатайте в крахмале.
- Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней куриные стрипсы.
- Добавьте к курятине овощи и готовьте блюдо на маленьком огне 5 – 7 минут.
- Полейте блюдо медом, посыпьте кунжутом и подержите на плите еще несколько минут.
- Подавайте куриную грудку к столу горячей. Приятного аппетита!
Отбивные с ананасом: нежное блюдо для теплого ужина
Время: 30 минут
Порции: 3 – 4
Курятина с ананасами / Фото shutterstock
– 400 г филе для отбивной ТМ "Наша Ряба";
– 100 г твердого сыра;
– 2 ст. л майонеза;
– 1 банка консервированных ананасов кольцами;
– масло для смазывания противней;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Уже нарезанное куриное филе слегка отбейте, посолите и поперчите.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте противень растительным маслом.
- Выложите на противень курятину. Смажьте мясо тонким слоем майонеза.
- На серединку кусочков отбитой курятины выложите кольца ананаса.
- Натрите сыр на грубой терке и посыпьте им курятину.
- Запекайте блюдо в духовке 20 минут до готовности мяса. Приятного аппетита!
Кордон Блю из куриного филе, сыра и ветчины
Время: 25 минут
Порции: 1
Курочка Кордон Блю / Фото "Наша Ряба"
– куриное филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";
– 20 г ветчины;
– 20 г твердого сыра;
– 10 г муки;
– 1 яйцо;
– 25 г сухарей для панировки;
– масло для жарки (основным способом или во фритюре);
– соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Уже нарезанное куриное филе для шницеля выложите на разделочную доску, посолите по своему вкусу.
- Положите на филе ломоть сыра, а сверху – ветчину.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом.
- Заверните курицу с начинкой в рулетик, запанируйте сначала в муке, а потом во взбитом яйце и сухарях.
- Обжарьте рулет на сковороде в небольшом количестве масла (то есть основным способом) или во фритюре до румяной корочки.
- Доведите блюдо до готовности, поставив на 3 – 4 минуты в духовку, предварительно разогретую до 190 – 200 градусов.
- Подавайте Кордон Блю с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!
Аппетитные митболы из рубленого куриного филе и грибным соусом на сливках
Время: 25 минут
Порции: 3 – 4
Куриные митболы в грибном соусе / Фото "Наша Ряба"
Ингредиенты:
– 500 г рубленого куриного филе ТМ "Наша Ряба";
– 30 г белых панировочных сухарей;
– 100 г лука;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– 1 яйцо;
– 10 г муки;
– масло для жарки;
– 150 г шампиньонов;
– 400 мл сливок жирностью от 30%;
– зелень на ваш вкус.
Приготовление:
- Для соуса Шампиньоны тщательно помойте, почистьте, нарежьте ломтиками и обжарьте в масле на сковородке.
- Нарежьте лук мелкими кубиками. К грибам добавьте лишь половину, оставив вторую для митболов.
- К грибной зажарке добавьте сливки и специи по своему вкусу. Массу тщательно перемешайте.
- Мелко нарежьте любимую зелень и добавьте к грибному соусу. Все перемешайте и доведите до кипения. Снимите соус с плиты.
- Уже нарезанное куриное рубленое филе посолите и поперчите на свой вкус.
- Сформируйте из курятины шарики (митболы) по 100 граммов каждый и запанируйте их в муке и сухарях.
- Обжарьте митболы в разогретом масле на сковородке до румяности.
- Переложите митболы к сковородке с грибным соусом и тушите до готовности мяса.
- Выложите блюдо на тарелку, полейте сверху соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!