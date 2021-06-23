Курица, в частности ее филе, – чрезвычайно нежное и диетическое мясо, которое не требует долгого маринования или тушения. А с ТМ "Наша Ряба" готовить курятину стало еще легче. Теперь вы можете приобрести уже нарезанное свежее мясо: кубиками, стрипсами, на отбивные или на шницели. Его надо просто вынуть из упаковки и приготовить по одному из наших рецептов, или и по всем четырем. Приятного вам вечера и вкусного ужина!

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Куриные стрипсы с медом и кунжутом: простой рецепт для изысканного обеда

Время: 30 минут

Порции: 3



Нежные стрипсы в медовом соусе / Фото "Наша Ряба"

Ингредиенты:

– 500 г куриных стрипсов ТМ "Наша Ряба";

– 40 мл соевого соуса;

– 100 г белого кунжута;

– 150 г крахмала;

– 100 г меда;

– оливковое масло для жарки;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 1 болгарский перец.

Приготовление:

Почистите от шелухи и натрите на мелкой терке чеснок и соедините его с соевым соусом и черным молотым перцем. Маринад как следует перемешайте. Замаринуйте в соевом соусе со специями уже нарезанные куриные стрипсы и оставьте на 10 – 15 минут. Нарежьте болгарский перец соломкой, а лук – полукольцами. Замаринованную курятину обкатайте в крахмале. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней куриные стрипсы. Добавьте к курятине овощи и готовьте блюдо на маленьком огне 5 – 7 минут. Полейте блюдо медом, посыпьте кунжутом и подержите на плите еще несколько минут. Подавайте куриную грудку к столу горячей. Приятного аппетита!

Отбивные с ананасом: нежное блюдо для теплого ужина

Время: 30 минут

Порции: 3 – 4



Курятина с ананасами / Фото shutterstock

Ингредиенты:

– 400 г филе для отбивной ТМ "Наша Ряба";

– 100 г твердого сыра;

– 2 ст. л майонеза;

– 1 банка консервированных ананасов кольцами;

– масло для смазывания противней;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Уже нарезанное куриное филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте противень растительным маслом. Выложите на противень курятину. Смажьте мясо тонким слоем майонеза. На серединку кусочков отбитой курятины выложите кольца ананаса. Натрите сыр на грубой терке и посыпьте им курятину. Запекайте блюдо в духовке 20 минут до готовности мяса. Приятного аппетита!

Кордон Блю из куриного филе, сыра и ветчины

Время: 25 минут

Порции: 1



Курочка Кордон Блю / Фото "Наша Ряба"

Ингредиенты:

– куриное филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";

– 20 г ветчины;

– 20 г твердого сыра;

– 10 г муки;

– 1 яйцо;

– 25 г сухарей для панировки;

– масло для жарки (основным способом или во фритюре);

– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Уже нарезанное куриное филе для шницеля выложите на разделочную доску, посолите по своему вкусу. Положите на филе ломоть сыра, а сверху – ветчину. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Заверните курицу с начинкой в рулетик, запанируйте сначала в муке, а потом во взбитом яйце и сухарях. Обжарьте рулет на сковороде в небольшом количестве масла (то есть основным способом) или во фритюре до румяной корочки. Доведите блюдо до готовности, поставив на 3 – 4 минуты в духовку, предварительно разогретую до 190 – 200 градусов. Подавайте Кордон Блю с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Аппетитные митболы из рубленого куриного филе и грибным соусом на сливках

Время: 25 минут

Порции: 3 – 4



Куриные митболы в грибном соусе / Фото "Наша Ряба"



Ингредиенты:

– 500 г рубленого куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 30 г белых панировочных сухарей;

– 100 г лука;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– 1 яйцо;

– 10 г муки;

– масло для жарки;

– 150 г шампиньонов;

– 400 мл сливок жирностью от 30%;

– зелень на ваш вкус.

Приготовление: