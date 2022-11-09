Что приготовить на обед: подборка рецептов на каждый день

Чтобы облегчить ежедневные муки выбора: "Что приготовить на обед", 24 канал подобрал вкусные варианты блюд, которые вы с легкостью сможете подать на стол за считанные минуты.

Ежедневно мы задумываемся над тем, что же такое подать на стол родным, чтобы они остались сыты, а мы не устали от процесса приготовления блюд.

Читайте также 8 преимуществ куриных голеней, о которых вы могли не знать

Мы подобрали пять вкусных вариантов обедов, которые вы с легкостью приготовите дома без лишних затруднений. В сборнике есть рецепты в духовке, на сковороде и даже в микроволновке. Выбирайте тот, который пришелся по душе и переходите к его приготовлению.

Рецепт крем-супа из тыквы на молоке

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

– 700 граммов тыквы;– 150 граммов картофеля;– 220 граммов моркови;– 170 граммов репчатого лука;– 25 граммов корня имбиря;– 15 граммов чеснока;– 1 апельсин;– 1 литр молока;– 10 граммов соли;– 1 чайная ложка куркумы.

Приготовление:

Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке (180 – 190 градусов) или используйте уже готовое пюре тыквы.

Овощи нарезать грубыми кусками и обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря и цедру апельсина. Выжмите из апельсина сок и добавьте в суп. Перемешайте все и прогрейте на среднем огне.

Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.

Перебейте все блендером в однородную массу. Крем-суп из тыквы готов.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт картофеля по-шведски в духовке

Время: 80 – 90 минут

80 – 90 минут Порции: 4 – 6

Картофель по-шведски / Фото skandi baking

– 800 граммов картофеля;– 50 граммов масла;– чеснок;– твердый сыр;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель от грязи. Вы можете очистить ее от кожуры, чтобы она не горчила. Нарежьте ее острым ножом между двумя одинаковыми китайскими палочками, чтобы не прорезать ее насквозь. Толщина надрезов 3 – 4 миллиметра.

Отварите ее в слегка подсоленной воде 15 минут, далее выложите на противень покрытый пергаментным слоем и сбрызните маслом.

Запекайте картофель до готовности в разогретой до 240 градусов духовке 5 минут.

В конце приготовления выжмите чеснок, натрите сыр и выложите все на картофель. Запекайте еще 5 минут.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт фрикаделек с грибами и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 500 граммов куриного фарша;– репчатый лук (средний);– 1 средняя морковь;– 3 ломтика батона;– 1 куриное яйцо;– 3 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец.– 10 шампиньонов;– репчатый лук (средний);– зубчик чеснока;– 1 столовая ложка пшеничной муки;– 800 граммов сметаны или сливок;– соль;– черный молотый перец;– мускатный орех на кончике ножа.

️Приготовление:

Замочите ломтики батона водой или молоком, нарежьте репчатый лук средними кусками. Натрите на мелкой терке морковь и чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе, отожмите батон от жидкости и добавьте к куриному фаршу. Сдобрите все специями, перемешайте и сформируйте фрикадельки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, потому что будут еще тушиться в соусе с грибами.

Для соуса нарежьте репчатый лук, измельчите чеснок и произвольно нарежьте шампиньоны. До сметаны или сливок добавьте муку, перемешайте.

В той же сковороде поджарьте лук для соуса к золотистой корочке, добавьте чеснок, грибы, перемешайте ложкой и залейте все сметаной или сливками. Сдобрите все специями, добавьте мускатный орех и доведите до кипения. Отправьте в соус фрикадельку.

Закройте их крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт картофеля в мундире

Время: 5 минут



Картофель в мундире с начинкой из креветок / Фото pin img

– картофель;– салфетки;– соль;– вода.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель от грязи под проточной водой.

Оберните каждую картофелину мокрой салфеткой и отправьте в микроволновку.

Выставьте время: 5 минут и начните приготовление.

Через отведенное время ваш картофель будет готов, нужно только снять салфетку, а ее переложить в тарелку. Не забудьте ее посолить после приготовления.

Такой картофель можно начинить сельдью, креветками или натертым чесноком.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт рыбы с соусом песто

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 2 стейки из рыбы (дорадо, хек или лосось);– 1 столовая ложка сливочного масла;– 1 столовая ложка оливкового масла.– 50 граммов свежего базилика;– 50 граммов пармезана;– 50 граммов кедровых орехов;– 2 зубчика чеснока;– 100 миллилитров оливкового масла;– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Для соуса песто измельчите базилик, пармезан, орехи, чеснок и растительное масло в чаше блендера. После, добавьте лимонный сок, соль и перемешайте.

Рыбу очистите от чешуи и костей, если они есть, сдобрите специями с двух сторон. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и сливочным маслом рыбу и поджарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые стейки подавайте с соусом песто.

Приятного тебе аппетита!