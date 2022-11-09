Щодня ми замислюємося над тим, що ж такого подати на стіл рідним, щоб вони залишилися ситі, а ми не втомилися від процесу приготування страв.
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Ми дібрали п'ять смачних варіантів обідів, які ви з легкістю приготуєте вдома без зайвих труднощів. У збірці є рецепти в духовці, на сковорідці та навіть в мікрохвильовій печі. Обирайте той, який припав до душі та переходьте до його готування.
Рецепт крем-супу з гарбуза на молоці
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці (180 – 190 градусів), або використайте вже готове пюре гарбуза.
- Овочі наріжте грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир та цедру апельсина. Вичавіть з апельсина сік та додайте до супу. Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні.
- Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.
- Перебийте все блендером в однорідну масу. Крем-суп з гарбуза готовий.
Смачного!
Рецепт картоплі по-шведськи в духовці
- Час: 80 – 90 хвилин
- Порції: 4 – 6
Картопля по-шведськи / Фото skandi baking
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю від бруду. Ви можете очистити її від шкірки, щоб вона не гірчила. Наріжте її гострим ножем поміж двома однаковими китайськими паличками, щоб не її прорізати наскрізь. Товщина надрізів 3 – 4 міліметри.
- Відваріть її у злегка підсоленій воді 15 хвилин, далі викладіть на деко вкрите шаром пергаменту та збризніть олією.
- Запікайте картоплю до готовності в розігрітій до 240 градусів духовці 5 хвилин.
- Наприкінці приготування вичавіть часник, натріть сир та викладіть все на картоплю. Запікайте ще 5 хвилин.
Смачного!
Рецепт фрикадельок з грибами та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
️Приготування:
- Замочіть скибки батона водою або молоком, наріжте ріпчасту цибулю середніми шматками. Натріть на дрібній тертці моркву і часник. Змішайте всі інгредієнти разом, батон відіжміть від рідини та додайте до курячого фаршу. Присмачте все спеціями, перемішайте та сформуйте фрикадельки.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.
- ️Для соусу наріжте ріпчасту цибулю, подрібніть часник і довільно наріжте печериці. ️До сметани чи вершків додайте борошно, перемішайте.
- ️В тій же сковороді підсмажте цибулю для соусу до золотистої скоринки, додайте часник, гриби, перемішайте ложкою та залийте все сметаною або вершками. Присмачте все спеціями, додайте мускатний горіх та доведіть до кипіння. Відправте в соус фрикадельки.
- Закрийте їх кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.
Смачного!
Рецепт картоплі в мундирі
- Час: 5 хвилин
Картопля в мундирі з начинкою з креветок / Фото pin img
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю від бруду під проточною водою.
- Обгорніть кожну картоплину мокрою серветкою та відправте в мікрохвильовку.
- Виставте в ній час: 5 хвилин та розпочніть приготування.
- Через відведений час ваша картопля буде готовою, потрібно тільки зняти серветку, а її перекласти в тарілку. Не забудьте посолити її після приготування.
- Таку картоплю можна начинити оселедцем, креветками або натертим часником.
Смачного!
Рецепт риби з соусом песто
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для соусу песто подрібніть базилік, пармезан, горіхи, часник і олію в чаші блендера. Після, додайте лимонний сік, сіль і перемішайте.️
- Рибу очистіть від луски та кісток, якщо вони є, присмачте спеціями з двох сторін. Викладіть на розігріту сковорідку з олією та вершковим маслом рибу і підсмажте з двох сторін до золотистості.
- Готові стейки подавайте з соусом песто.
Смачного!