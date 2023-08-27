Полезные перекусы: что положить в ланч-бокс школьникам
Важной составляющей здорового роста и развития ребенка есть сбалансированное питание. Одним из способов обеспечить вашего школьника необходимыми питательными веществами является тщательно продуманный ланч-бокс.
Выбор правильных и вкусных перекусов должен обеспечить ребенка энергией и улучшить его академические достижения. 24 Канал подобрал оригинальные идеи перекусов, которые можно положить в ланч-бокс вашего ребенка.
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Фруктовые шашлыки
Залог здорового питания – разнообразие. Подготовьте фруктовые шашлыки: на деревянные шпажки наложите кусочки апельсинов, яблок, груш или виноградинок. Этот перекус смотрится ярко и аппетитно.
Мини-сэндвичи с овощами
Вместо обычных сэндвичей с сыром и ветчиной, попробуйте сделать мини-сэндвичи из пшеничного хлеба, хумуса и нарезанных овощей – помидоров, огурцов, шампиньонов. Это вкусно, полезно и смотрится интересно.
Ореховая смесь
Сыграйте по контрасту текстур и вкусов. Подготовьте смесь орехов (грецкие орехи, миндаль), поджаренные на сухой сковороде и сухофрукты (изюм, курага, вишневая сушка).
Йогурт
Для того чтобы сформировать полезный перекус из йогурта, просто выберите кисломолочный продукт без наполнителя. В отдельном контейнере дайте ребенку фрукты или ягоды.Эти напитки должны быть в рюкзаке ребенка – это вкусно и питательно.