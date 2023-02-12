Идеально ко Дню святого Валентина: рецепт запеченной курицы с лимоном и травами

12 февраля 2023, 16:16
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Источник:

Minimalist Baker

Запеченная курица является одним из любимых блюд украинцев и отлично подойдет для любого случая. В частности, романтического ужина ко Дню святого Валентина. И этому есть несколько причин: эта птица не только прекрасно смакует и аппетитно выглядит, но и имеет высокое содержание белка, важных витаминов и микроэлементов.

Выбрать меню для незабываемого ужина ко Дню святого Валентина может показаться сверхсложной задачей. Чтобы сохранить нервы и обеспечить удачный вечер, предлагаем испытать простой и одновременно праздничный рецепт курицы в духовке.

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Эта сочная и пряная запеченная птица точно произведет впечатление на вашу вторую половинку. А готовится она всего из шести простых ингредиентов в одном сосуде. Делимся с вами секретами приготовления ароматной курицы в духовке далее в материале.

Рецепт запеченной курицы с лимоном и травами

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Предпочитайте органическое мясо – так блюдо будет лучше смаковать / Фото Unsplash

Ингредиенты:

для птицы:

1 целая курица весом до 2 килограммов;
2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
– 3/4 столовой ложки морской соли;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 1 небольшой лимон, промытый и нарезанный;
– 4 веточки свежего розмарина (или чабреца);

для овощей (за желанием):

1 – 2 стакана очищенной моркови, нарезанной средними кусками;
– 1 – 2 стакана промытого маленького картофеля, нарезанного четвертинками;
– 2 столовые ложки масла авокадо (или другого нейтрального масла);
– щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

  • Положите курицу на чистую тарелку и с помощью силиконовой кулинарной кисточки смажьте ее растопленным сливочным маслом.

  • Приправьте птицу снаружи и внутри солью и перцем. Внутрь тушки положите лимон и розмарин или чабрец для более интенсивного аромата.

  • Оставьте курицу в холодильнике для маринования минимум на 8 – 10 часов, в идеале – на сутки. Важно не накрывать курицу крышкой или пищевой пленкой, это позволит ей немного подсохнуть и стать более хрустящей во время выпечки.

  • После этого разогрейте духовку до 230 градусов по Цельсию. Для запекания отлично подойдет чугунная форма или противень.

  • Если вы готовите курицу с овощами, сбрызните их растительным маслом, хорошо приправьте солью и перцем и перемешайте. Разложите морковь и картофель по периметру формы, а в центре разместите маринованную курицу грудкой вверх.

  • Запекайте в духовке до появления хрустящей золотисто-коричневой корочки. Это займет от 45 до 75 минут (в зависимости от веса тушки) или пока внутренняя температура самой толстой части бедра не достигнет 74 градусов Цельсия.

  • Выньте птицу из духовки и отдохните 10 – 15 минут перед подачей. Это позволит соку распределиться – так мясо останется сочным.

  • Используйте острый нож, чтобы нарезать курочку. Разрежьте комок с обеих сторон, затем отделите крылышки, бедра и голени.

  • Для подачи выложите овощи на сервировочную тарелку, а сверху уложите кусочки ароматной птицы. Полейте блюдо соком, оставшимся в сковороде после запекания курицы. Приятного аппетита!

Как приготовить сочную запеченную курицу с хрустящей корочкой: советы

  • Высококачественные продукты делают пищу лучше по вкусу, поэтому не экономьте на птице. Предпочитайте органическое мясо.
  • Не игнорируйте сливочное масло в рецепте, это поможет коже птицы стать хрустящей и аппетитной.
  • Перед тем как смазать поверхность курицы растопленным сливочным маслом, осушите тушку бумажными полотенцами.
  • Оставьте курицу перед запеканием на 24 часа в холодильнике для маринования (минимальное время – 8 часов). Этот шаг имеет ключевое значение для получения сочного блюда.
  • Выпекайте курицу при высокой температуре (230 градусов по Цельсию). Следите, чтобы не передержать птицу в духовке, это приведет к сухости мяса.
  • Вы можете добавлять остатки курицы в салаты, сэндвичи и другие рецепты.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Анастасия Доскоч

Автор: Даша Птаховська