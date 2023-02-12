Выбрать меню для незабываемого ужина ко Дню святого Валентина может показаться сверхсложной задачей. Чтобы сохранить нервы и обеспечить удачный вечер, предлагаем испытать простой и одновременно праздничный рецепт курицы в духовке.

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Эта сочная и пряная запеченная птица точно произведет впечатление на вашу вторую половинку. А готовится она всего из шести простых ингредиентов в одном сосуде. Делимся с вами секретами приготовления ароматной курицы в духовке далее в материале.

Рецепт запеченной курицы с лимоном и травами

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Предпочитайте органическое мясо – так блюдо будет лучше смаковать / Фото Unsplash

Ингредиенты: для птицы: – 1 целая курица весом до 2 килограммов;

– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

– 3/4 столовой ложки морской соли;

– 1 чайная ложка молотого черного перца;

– 1 небольшой лимон, промытый и нарезанный;

– 4 веточки свежего розмарина (или чабреца); для овощей (за желанием): – 1 – 2 стакана очищенной моркови, нарезанной средними кусками;

– 1 – 2 стакана промытого маленького картофеля, нарезанного четвертинками;

– 2 столовые ложки масла авокадо (или другого нейтрального масла);

– щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

Положите курицу на чистую тарелку и с помощью силиконовой кулинарной кисточки смажьте ее растопленным сливочным маслом.

Приправьте птицу снаружи и внутри солью и перцем. Внутрь тушки положите лимон и розмарин или чабрец для более интенсивного аромата.

Оставьте курицу в холодильнике для маринования минимум на 8 – 10 часов, в идеале – на сутки. Важно не накрывать курицу крышкой или пищевой пленкой, это позволит ей немного подсохнуть и стать более хрустящей во время выпечки.

После этого разогрейте духовку до 230 градусов по Цельсию. Для запекания отлично подойдет чугунная форма или противень.

Если вы готовите курицу с овощами, сбрызните их растительным маслом, хорошо приправьте солью и перцем и перемешайте. Разложите морковь и картофель по периметру формы, а в центре разместите маринованную курицу грудкой вверх.

Запекайте в духовке до появления хрустящей золотисто-коричневой корочки. Это займет от 45 до 75 минут (в зависимости от веса тушки) или пока внутренняя температура самой толстой части бедра не достигнет 74 градусов Цельсия.

Выньте птицу из духовки и отдохните 10 – 15 минут перед подачей. Это позволит соку распределиться – так мясо останется сочным.

Используйте острый нож, чтобы нарезать курочку. Разрежьте комок с обеих сторон, затем отделите крылышки, бедра и голени.

Для подачи выложите овощи на сервировочную тарелку, а сверху уложите кусочки ароматной птицы. Полейте блюдо соком, оставшимся в сковороде после запекания курицы. Приятного аппетита!

Как приготовить сочную запеченную курицу с хрустящей корочкой: советы

Высококачественные продукты делают пищу лучше по вкусу, поэтому не экономьте на птице. Предпочитайте органическое мясо.

Не игнорируйте сливочное масло в рецепте, это поможет коже птицы стать хрустящей и аппетитной.

Перед тем как смазать поверхность курицы растопленным сливочным маслом, осушите тушку бумажными полотенцами.

Оставьте курицу перед запеканием на 24 часа в холодильнике для маринования (минимальное время – 8 часов). Этот шаг имеет ключевое значение для получения сочного блюда.

Выпекайте курицу при высокой температуре (230 градусов по Цельсию). Следите, чтобы не передержать птицу в духовке, это приведет к сухости мяса.

Вы можете добавлять остатки курицы в салаты, сэндвичи и другие рецепты.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Анастасия Доскоч