Что такое А-ля карт рассказывает шеф-повар ресторана Фабиус Евгений Грибеник

Талантливый шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник рассказал читателям, что такое а-ля карт и откуда пошло это название.

Евгений Грибеник работает на профессиональной кухне с 15 лет, поэтому не понаслышке знает, что обслуживание банкетов в формате а-ля карт еще то испытание для шеф-повара и его команды.

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Шеф-повар Евгений Грибеник / Фото со страницы кулинара

Что такое а-ля карт

А-ля карт (à la carte) – это французский термин, который означает обычное меню. Другими слова – это особое меню с блюдами которые представлены в ресторане, в отличие от настольного, где предлагается комплексное меню. Без а-ля карт не обходится ни одно мероприятие.

Огюст Эскофье, основатель современной французской кухни, четко описал его миссию: "Оно приятно для глаз, пробуждает аппетит и ясно дает понять посетителю, сколько ему придется заплатить за полученное удовольствие".

Первые а-ля карт меню

Евгений Грибеник добавил, что по утверждениям археологов, первые похожи меню были найдены в Египте. Они были написаны иероглифами на глиняных табличках с названиями блюд.

Вид меню а-ля карт в 1900 году, Франция / Фото Diddly Bop

Со временем историки пришли к выводу, что а-ля карт присутствовали во Франции еще при дворе Карла IX, а при Людовике XIV меню уже представляло собой карточки-записки, сделанные из бумаги.

Однако только в XIX веке меню "вышло" из стен королевских дворцов и стало появляться в ресторанах и кафе,

– добавил шеф-повар.

Обычно меню размещалось на специальном столике, а устанавливали его таким образом, чтобы посетитель, вошедший в помещение, сразу же задерживал на нем свой взгляд до того момента, как пойдет в гардероб или зал ресторана.

А-ля карт сегодня

Меню а-ля карт в наши дни – это еще и формат обслуживания, предусматривающий наличие меню, с которым гости могут выбрать блюда самостоятельно.

Обслуживание в ресторане с а-ля карт / Фото со страницы Евгения Грибеника

Обычно гостю представлено несколько позиций из закусок, основных блюд и десертов. Популярны а-ля карт также в гостиницах, специальных заведениях или на званых вечеринках.