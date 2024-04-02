Вакуум и низкая температура: готовим куриное филе, от которого в восторге знаменитые шефы

В приготовлении куриной грудинки нет ничего сложного. Но если немножко постараться, то на столе окажется шедевр, за которым млеют известные рестораторы.

В 1974 году французский шеф-повар Жорж Пралюс изобрел загадочную технику сувид. Он понял, что вакуум и низкая температура (до 100 градусов) гарантируют, что пища не потеряет влаги, а вкус и питательные вещества сохранятся в более высокой концентрации, чем при варке или жарке.

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Почему же техника не приобрела широкой популярности? Причина банальна – не все о ней знают. Поэтому давайте исправлять этот недостаток и наслаждаться особым вкусом сочного мяса.

Рецепт сочного куриного филе

Время: 2 часа + время маринования

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 чайной ложки молотой паприки;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Кладем в миску, добавляем масло, давленый чеснок, паприку, соевый соус, солим (аккуратно, соевый соус уже соленый) и перчим. Ставим в холодильник на час, а лучше – на ночь. Перекладываем филе в вакуумный пакет и вакуумируем. Кладем в мультиварку, добавляем воды, чтобы слегка покрыла мясо. Ставим режим "Мультишеф", ставим температуру 65 градусов и время в 70 минут. После этого слегка обжариваем филе на сковороде или гриле, предварительно смазав оливковым маслом. Долго держать мясо на сковороде не стоит, потому что она потеряет все преимущества от техники сувид.

Приятного аппетита!