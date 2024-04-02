Вакуум та низька температура: готуємо куряче філе, від якого в захваті знамениті шефи

У приготуванні курячої грудинки немає нічого складного. Але якщо трішки постаратися, то на столі опиниться шедевр, за яким мліють відомі ресторатори.

У 1974 році французький шеф-кухар Жорж Пралюс винайшов загадкову техніку сувід. Він зрозумів, що вакуум та низька температура (до 100 градусів) гарантують, що їжа не втратить вологи, а смак та поживні речовини збережуться у вищій концентрації, ніж при варінні або смаженні.

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Чому ж техніка не набула широкої популярності? Причина банальна – не всі про неї знають. Тож нумо виправляти цей недолік та насолоджуватися особливим смаком соковитого м'яса.

Рецепт соковитого курячого філе

Час: 2 години + час маринування

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 чайної ложки меленої паприки;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе миємо та обсушуємо паперовим рушником. Кладемо в миску, додаємо олію, давлений часник, паприку, соєвий соус, солимо (акуратно, соєвий соус вже солоний) та перчимо. Ставимо у холодильник на годину, а краще – на ніч. Перекладаємо філе у вакуумний пакет та вакуумуємо. Кладемо у мультиварку, додаємо води, щоб злегка покрила м'ясо. Ставимо режим "Мультишеф", ставимо температуру 65 градусів та час у 70 хвилин. Після цього злегка обсмажуємо філе на пательні або грилі, попередньо змастивши оливковою олією. Довго тримати м'ясо на пательні не варто, бо вона втратить усі переваги від техніки сувід.

Смачного!